Самые популярные прически 90-х снова в моде: как их носить сегодня

Тренды из 90-х продолжают возвращаться в моду. В этом сезоне стоит вспомнить прически, которые еще наши мамы делали 30 лет назад, и повторить их в современной интерпретации.

Некоторые прически из 90-х заслуживают внимания и в наше время. Хвост-мальвинка, укладки в духе Мэрилин Монро, кудри возле висков – выбирать есть из чего.

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Прически из 90-х, которые сегодня снова в моде

Приглаженные волосы

Гладкие волосы и прямой пробор посередине – прическа, которую носила чуть ли не каждая модница в 1990-х. Поклонницей тренда также была Рейчел из "Друзей". Парикмахеры до сих пор вспоминают, как клиенты приходили со снимком актрисы и хотели идентичную укладку.



Стильная укладка / Фото из инстаграма @chrisappleton1

Хвост-мальвинка

Во время создания этой прически важно собрать только верхнюю часть волос, а нижние пряди оставить распущенными. Кокетливый образ с хвостом-мальвинкой был очень популярным среди девушек всех возрастов. В свое время его попробовала даже Ким Кардашян. Теперь трендсеттеры демонстрируют эффектность прически на волосах с градиентной окраской, когда более светлые концы прядей рассыпаются на плечах.



Модная мальвинка / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи

Голливудская укладка

Вечная классика тоже заслуживает внимания. В частности стоит упомянуть Мадонну, которая в начале 1990-х была настоящей фанаткой укладки в стиле Мэрилин Монро. Локоны в духе звезд золотой эры Голливуда будут актуальными и в 2022-м.



Голливудские локоны / Фото из инстаграма @chrisappleton1

Аксессуары

Девяностые – это история о разнообразном самовыражении. Разве можно забыть борьбу на модной арене между минимализмом, барочным великолепием Versace и шпильками. Что касается аксессуаров, то они решили вернуть свою популярность через 30 лет.



Заколки в волосах / Фото из инстаграма Люси Хейл

Детские кудри

Hair-стилисты считают такие кудри страстными. Вспомните детство и оставьте закрученные пряди у висков, собрав основную часть волос в тугой хвост. Сочетайте циклическую тенденцию с крупными серьгами. На бьюти-эксперименты может вдохновить пример Хелены Бордон.



Кокетливый стиль / Фото из инстаграма @maryleest