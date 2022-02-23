Назад у 90-ті, аплікації та стиль рок-зірок: якими будуть головні б'юті-тренди 2022

Кожен рік вражає новими чи вдосконаленими б'юті-трендами, які надихають на створення неповторних образів. У 2022 потрібно наважуватися на експерименти: коротка стрижка, пірсинг або яскравий макіяж. Дізнавайтеся першими про головні тенденції в індустрії краси, які передбачають експерти.

Одним із незмінних трендів краси в 2022 залишається чиста доглянута шкіра, якій потрібне здорове харчування та фізичні активності. Окрім цього, б'юті-інфлюенсери закликають проявляти сміливість у макіяжі, манікюрі та зачісках.

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Головні б'юті-тренди 2022

Кольорова підводка

Графічні стрілки замінять класичний образ cat eye. Тому варто надихатися прикладами музиканток і моделей, які малюють довгі стрілки яскраво-рожевого, зеленого чи блакитного кольорів. Експериментуйте з макіяжем у стилі Твіггі та стрілками у внутрішніх кутиках очей. Довершити мейк-ап можна помадою яскравого відтінку або збалансувати за допомогою спокійних кольорів, зберігаючи акцент на очах.



Трендові стрілки / Фото з інстаграму @katiejanehughes

Багато сяйва

Експерти припускають, що у 2022 на піку популярності буде так званий dewy makeup, дослівно – зволожений макіяж. Аби створити трендовий мейк-ап, потрібно додати сяйва природних відтінків на добре очищену доглянуту шкіру. Використовуйте блиск для губ, рідкі тіні й хайлайтер. Найчастіше образ відтворюють у сріблястих і рожевих відтінках.



Доглянута шкіра – у тренді / Фото з інстаграму @fentybeauty

Волосся в стилі Y2K

Покоління Z повернуло в моду "мішуру" для волосся, або hair tinsel. Тіктокери активно популяризують цей тренд і тенденцію на техніку штампування, або так звані "печатки" для волосся. Ефектні приклади зачісок у стилі Y2K продемонструвала Ріанна в новій кампанії Savage x Fenty та Дуа Ліпа.



Стильна зачіска / Фото з інстаграму @graziaindia

Повернення у 90-ті

Олівець для губ підійде прихильницям темних відтінків. Саме у 90-х навколо губ обводили олівцем на відтінок темнішим, ніж помада. Аби отримати сяйливий фініш, довершіть макіяж прозорим блиском поверх помади.



Ефектний макіяж губ / Фото з інстаграму Шей Мітчел

Інклюзивність

2021 вразив розквітом б'юті-пропозицій для чоловіків. Зокрема, зірки, які ідентифікують себе як чоловіки, почали більше розповідати про свої ритуали краси та випускати власні марки для догляду за шкірою й лінійки для манікюру. У цьому році залишається мода на косметику для всіх.



Мейк-ап для всіх / Фото з інстаграму @nikkietutorials​

Зелений колір

Більш яскравим образ допоможуть зробити різні відтінки зеленого. Експерти переконані, що тренд варто застосовувати для макіяжів та манікюру. Обирайте природні відтінки на очі як тіні або підводки або спробуйте манікюр із різними відтінками цього кольору.



Мода на зелений колір / Фото з інстаграму @nettart​

Аплікації в манікюрі

Манікюристи дедалі частіше публікують у соцмережах знімки нігтів із малюнками, слайдерами, 3D-ефектом, кольоровим френчем. Якщо ви давно хотіли наважитися на сміливий нейл-дизайн, то саме зараз ідеальний момент.



Оригінальний манікюр / Фото з інстаграму @chummy.nails​

Образ рок-зірки

Учасники італійського рок-гурту Måneskin дарують світу не лише музику, але й приклади стильного іміджу. Один із його компонентів – макіяж у стилі glam rock: зі smokey eyes і недбалою на вигляд зачіскою. Після перемоги молодих італійців на "Євробаченні" всі небайдужі намагалися повторити зірковий образ, і ця тенденція залишиться з нами у 2022-му.



Макіяж у стилі рок-зірок / Фото з інстаграму Патріка Та

Стрази

Новий сезон популярного серіалу "Ейфорія" знову повернув у моду макіяж зі стразами і глітером, як у головних героїнь. Окрім звичних сріблястих страз, у своїх образах візажисти часто застосовують перлини, зірки або квіткові прикраси. Якщо ви не маєте часу, щоб клеїти стрази, як альтернатива підійдуть рідкі тіні з металевими відтінками. Мейк-ап є більш вечірнім, його також можна доповнити рум'янами та блиском для губ.



Гламурні акценти / Фото з інстаграму @colourpopcosmetics