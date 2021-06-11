Аби повністю перевтілитися в обраного героя, Таша доповнює красиві мейк-апи різними перуками. Зокрема, для б'юті-образу Круелли вона приховала свої довгі локони під чорно-білою перукою.
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Цікаво й те, що макіяж за прикладом популярної візажистки можна зробити і без великого асортименту декоративної косметики. Для цього потрібно 1 косметичний продукт використовувати у кількох цілях. Наприклад: червона помада може замінити лайнер для створення стрілок, а воскові олівці варто використовувати для малювання креативного арту на обличчі.
Не з кожним мейк-апом, який показує Таша, можна піти на роботу чи на побачення (хоча є й такі приклади). Натомість на тематичній вечірці чи з іншої особливої нагоди ваш б'юті-образ перевершить всі інші. Надихайтеся ідеями з добірки, наведеними нижче.
Креативні ідеї для макіяжу
Неперевершений макіяж у стилі Даміано Давида, вокаліста гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021
Стильне відтворення головної лиходійки Disney – Круелли де Віль
Космічна ідея для макіяжу
Мейк-ап натхненний мультфільмом Hello Kitty
Максимум льодового ефекту, як у замку Снігової королеви
Мейк-ап, який не кожен наважиться повторити
Не макіяж, а справжній кораловий риф
Мінімалістично та чарівно: макіяж, який нікого не залишить байдужим
Рожеві відтінки, кокетливий погляд, максимум блиску і гламуру
Сонячний б'юті-образ із трендовими білими стрілками