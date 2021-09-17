Морской мох еще называют "ирландским мхом". Последние несколько лет компонент стал особенно популярным и продемонстрировал свои свойства в применении в косметических целях. Такой мох часто включают в состав уходовых бьюти-продуктов.

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Почему морской мох полезен для кожи

Морской мох, который получают из красных водорослей, содержит большое количество витаминов и минералов. Благодаря богатому составу полезных элементов мох подходит для внутреннего и наружного местного применения. Согласно данным компании Spate, которая исследует тренды в бьюти-индустрии, за январь 2021, поиски морского мха за последние несколько лет стабильно выросли на 207, 7 процентов.

Добавим, что гель из морского мха уже десятки лет используют для приготовления традиционных напитков и еды на Карибских островах и в Ирландии. История также рассказывает, что морской мох применяли в других культурах для борьбы с кашлем и пониженным либидо.



Косметика с морским мхом / Фото Unsplash

Преимущества морского мха для ухода за кожей

Благодаря содержанию минералов и витаминов он успокаивает такие воспаления на коже, как экзема и псориаз.

Морской мох также содержит серу, поэтому обладает антибактериальными, противовирусными и противомикробными свойствами, что помогает сбалансировать микробиому дермы. Врач-дерматолог Schweiger Dermatology Group из Нью-Йорка, Карен Гаммерман добавляет: "Высокое содержание серы может уменьшить чрезмерную выработку кожного сала. Вместе с антибактериальным действием на бактерии, которые вызывают акне, это способствует уменьшению прыщей".

Ингредиент борется с признаками старения и сезонными изменениями на коже (такими, как зимняя сухость). В составе морского мха есть кальций, магний, калий, витамин A и витамин K – важные элементы, из которых состоит человеческий организм. Они способны уменьшать морщины, увлажнять и защищать кожу от раздражителей окружающей среды.

Прежде чем пользоваться косметикой на основе морского мха, проконсультируйтесь с косметологом. Карен Гаммерман отмечает, что обладательницы чувствительного типа кожи могут получить раздражение от упомянутого суперпродукта.



Уход за кожей лица / Фото Pexels

Можно ли делать уходовые средства из морского мха в домашних условиях

Если вы раньше не пользовались средствами с морским мхом, то стоит начать с качественной профессиональной косметики. "Морские водоросли могут накапливать токсичные тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец и мышьяк, поэтому важно, чтобы морской мох был полученным из проверенных источников", – говорит Гаммерман.

Также не стоит доверять лишь отметке "органический". Ведь она не гарантирует, что этот мох лучше других вариантов, а такой термин в индустрии красоты используют очень часто. Поэтому вместо экспериментов с морским мхом в чистом виде, найдите средство, которое сочетает в себе несколько совместимых ингредиентов, чтобы получить от него максимальную пользу.