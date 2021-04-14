Не массажами едиными: какие бьюти-процедуры любит Соня Плакидюк
Украинская фотограф и эксперт модельного реалити на "Новом канале" Соня Плакидюк не прекращает удивлять поклонников красивыми формами и идеальным состоянием тела. У звезды есть топ-5 любимых бьюти-процедур, которые помогают ей сохранять красоту. Читайте о них подробнее – в нашем материале.
Источник:"Новый канал"
Соня Плакидюк пытается поддерживать свое тело в тонусе, кожу подтянутой, борется с целлюлитом и умеет избегать появления отеков. Красавица отметила, что для этого мало только занятий спортом и регулярного массажа.
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"Был период, когда я не могла есть ничего, пока не взвешу и не посчитаю калории – а там и к расстройству пищевого поведения было рукой подать, – говорит фотограф. – Сейчас же мои прекрасные формы почти не едят после 17:00 и носят себя на массажно-оберточное процедуры".
Любимые бьюти-процедуры Сони Плакидюк
- "Старвак". Это процедура, которая предусматривает проведение эффективного аппаратного массажа. Соня рассказала, что его прообразами являетсятрадиционный массаж банками и классический ручной. Эксперты в индустрии красоты смогли совместить 2 вида массажа в 1 процедуре, чтобы получить лучший результат. "На кожу пациента осуществляется вакуумное влияние специальными насадками. Благодаря этому внутри тканей улучшается обмен веществ", – подробнее описывает "Старвак" звездная фотограф.
- Ручной массаж.
- Медовый массаж.
- Виски-обертывание. Эксперт модельного реалити-шоу называет бьюти-процедуру одной из своих любимых. Такое обертывание заключается в многослойной оздоровительно-косметической процедуре, в процессе которой на тело наносят различные препараты, в соответствии с локальными проблемами: растяжками, варикозным расширением вен и другими. Важно соблюдать последовательность этапов. Ведь сначала на тело пациента специалист должен нанести специальное масло и положить влажный бандаж, пропитанный лечебным лосьоном, а затем обернуть его пленкой и одеялом и оставить на 1 – 1,5 часа. Таким образом Соне Плакидюк удается не только подтянуть кожу и уменьшить растяжки, но и стабилизировать гормональный фон.
- Тейпирование. Еще один любимый сеанс для красоты тела украинской звездной красавицы. Процесс предусматривает наклеивание на тело или лицо ярких липких лент (тейпов) с внутренним гипоаллергенным клейким слоем. Тейпы стимулируют кровообращение, возвращают коже тонус, позволят получить желаемый результат без инъекций.
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