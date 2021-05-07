Неправильне зволоження: 4 помилки, через які шкіра постійно сохне

12:08

Навіть регулярне використання крему та інших зволожувальних засобів у догляді за шкірою не виконуватиме своїх функцій, якщо ви допускаєтеся під час їхнього нанесення поширених помилок. Щоб уникнути зневоднення шкірних покривів, що згодом призведе до лущення, подразнення і відчуття стягнутості, а потім і передчасного старіння, шкіру потрібно правильно зволожувати.