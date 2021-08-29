Неправильное увлажнение: 4 ошибки, из-за которых кожа постоянно сохнет

18:38

Даже регулярное использование крема и других увлажняющих средств в уходе за кожей не будет выполнять своих функций, если вы допускаете во время их нанесения распространенные ошибки. Чтобы избежать обезвоживания кожных покровов, что впоследствии приведет к шелушению, раздражению и ощущению стянутости, а затем и преждевременному старению, кожу нужно правильно увлажнять.