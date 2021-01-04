Если вы хотите изменить цвет волос, но не знаете, подойдет ли вам новый, то вам будет полезно узнать о тех оттенках для окраски, которые подходят абсолютно всем. Hair-эксперты назвали 4 универсальных оттенка, с которыми невозможно ошибиться.