Не страшно ошибиться: 4 оттенка волос, которые подходят всем
Если вы хотите изменить цвет волос, но не знаете, подойдет ли вам новый, то вам будет полезно узнать о тех оттенках для окраски, которые подходят абсолютно всем. Hair-эксперты назвали 4 универсальных оттенка, с которыми невозможно ошибиться.
Рита Хазан – звездная hair-стилист и колорист рассказала о 4 оттенках для окраски волос, с которыми любой образ будет выглядеть красиво и гармонично, независимо от вашего тона кожи или любимых цветов в одежде, пишет Cosmopolitan.
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Оттенки волос, которые подходят всем
Универсальный шоколадно-коричневый
Базовый темно-русый с золотыми бликами
Медовый "блонд", который легко совместить с любым стилем
Наиболее натуральный из всех оттенков волос – естественный русый
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