Коли приходить новий рік, то стрімко й оновлюються б’юті-тренди. Тому варто якомога швидше дізнатися про найбільш актуальні зачіски і відтінки в макіяжі 2021, аби залишатися модною.

Деякі б’юті-тренди прийшли у 2021 з минулого року, але й багато є новими та унікальними. Harper's Bazaar пише, що ультрамодні мейк-ап і зачіски можуть надихнути вас на створення модних та оригінальних б’юті-образів.

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Б’юті-тренди 2021

Незвичні стрілки

Експерти рекомендують не просто копіювати модні стрілки з б’юті-образів, які були представленими на подіумі, а дозволяти собі експериментувати. Шукайте нові, незвичні способи нанесення стрілок, аби підкреслити свою індивідуальність.

Яскравий акцент на губах

У 2021 особливо актуальною буде червона помада. Змінюйте відтінки помади та техніку її нанесення, щоб доповнювати як повсякденний, так і вечірній look. Спробуйте наносити червону помаду пухнастим пензлем, наче стукаєте по губах. Таким чином колір матиме насичений вигляд без чітких контурів.

Темні відтінки на губах

Новий рік може здивувати поверненням "готичного" стилю в індустрію краси. Б’юті-експерти пропонують поєднувати темні відтінки помади на губах з рожевими і персиковими відтінками на вилицях і повіках.

Повернення із минулого

Якщо трендом в макіяжі є натуральність й елегантність, то у зачісках можна фантазувати з чимось більш ефектним. Hair-стилісти пропонують переглянути чорно-білі фільми 1920-х, аби згадати укладку "холодна хвиля", яка буде модною.

По-різному розміщувати проділ

У 2021 у тренді буде глибокий проділ волосся. Проте стилісти зачісок наголошують на тому, аби ви робили як прямий, так і бокові проділи, щоб визначити, який личитиме вам найбільше.

М’які лінії

Актуальним залишається "макіяж без макіяжу". Майстри макіяжу зазначають, що тепер, окрім легких текстур, варто використовувати дуже ніжні, натуральні, кремові відтінки. А в зачісці віддавайте перевагу легким недбалим локонам, об’ємним пучкам і "мальвінці".

Відтінок кави з карамеллю

Модним рішенням для макіяжу буде комбінація різних відтінків коричневого: обирайте як спокійні, так і насичені тони. Спробуйте створити монохромний б’юті-образ з відтінками мокко і шоколаду, доповніть його красивим smoky eyes та насолоджуйтеся своїм привабливим зовнішнім виглядом.