Netflix і Pat McGrath випускають косметику, натхненну "Бріджертонами": розкішні фото і відео

Зіркова візажистка Пет Макграт представила колаборацію із Netflix і Shondaland – лімітовану лінійку косметики за мотивами популярного серіалу "Бріджертони". Б'юті-продукти втілюють символіку та розкіш ХІХ століття.

"Бріджертони", серіал, що після прем'єри в грудні 2020 року посів перше місце у 83 країнах світу, вразив глядачів естетикою і красою. Натхненні стрічкою, Pat McGrath Labs і Netflix анонсували лімітовану колекцію косметики у відповідному стилі.

Pat McGrath і Netflix показали колекцію косметики, натхненну "Бріджертонами"

"Як і багато людей, я закохалася в "Бріджертонів" з першого погляду. Я створила лімітовану колекцію косметики, натхненну романтикою та палкою пристрастю, що ми бачили в першому сезоні. Я завжди захоплювалася красою Регентства й була рада інтерпретувати цю епоху в сучасному баченні", – розповіла про колаборацію зіркова візажистка.

"Пет Макграт винесла розкішну сучасність Бріджертонів за межі екрану завдяки цій співпраці, і ми раді поділитися нею зі світом. Пет є іконою та глобальною силою в індустрії краси і моди та поділяє пристрасть до проєктів, які викликають емоції, що робить її ідеальною партнеркою, коли ми розширюємо світ Бріджертонів", – поділилася у пресрелізі Сенді Бейлі, яка відповідає за дизайн і цифрові медіа продюсерської компанії Shondaland.

У колекції представлені палетка Diamond of the First Water зі 6 відтінками, включаючи рожевий атлас, оксамитову сливу, сяйливу блакить і металеву троянду, палетка для макіяжу щік The Divine Blush + Glow Trio з 2 відтінкам рум'ян і хайлайтером, а також 2 окремі хайлайтери: срібний і золотий Skin Fetish.

Лінійка косметики "Бріджертони" буде доступна на сайті Pat McGrath Labs уже 26 грудня.



Косметика у стилі серіалу "Бріджертони" / Фото з інстаграму Пет Макграт