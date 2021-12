Netflix и Pat McGrath выпускают косметику, вдохновленную "Бриджертонами": роскошные фото и видео

Звездная визажистка Пэт Макграт представила коллаборацию из Netflix и Shondaland – лимитированную линейку косметики по мотивам популярного сериала "Бриджертоны". Бьюти-продукты воплощают символику и роскошь XIX века.

"Бриджертоны", сериал, после премьеры в декабре 2020 года занявший первое место в 83 странах мира, поразил зрителей эстетикой и красотой. Вдохновленные лентой, Pat McGrath Labs и Netflix анонсировали лимитированную коллекцию косметики в соответствующем стиле.

"Как и многие люди, я влюбилась в "Бриджертонов" с первого взгляда. Я создала лимитированную коллекцию косметики, вдохновленную романтикой и пылкой страстью, что мы видели в первом сезоне. Я всегда восхищалась красотой Регентства и была рада интерпретировать эту эпоху в современном видении", – рассказала о коллаборации звездная визажистка.

"Пэт Макграт вынесла роскошную современность Бриджертонов за пределы экрана благодаря этому сотрудничеству, и мы рады поделиться ею с миром. Пэт является иконой и глобальной силой в индустрии красоты и моды и разделяет страсть к проектам, которые вызывают эмоции, что делает ее идеальной партнершей, когда мы расширяем мир Бриджертонов", – поделилась в пресс-релизе Сэнди Бейли, которая отвечает за дизайн и цифровые медиа продюсерской компании Shondaland.

В коллекции представлены палетка Diamond of the First Water с 6 оттенками, включая розовый атлас, бархатную сливу, сияющую лазурь и металлическую розу, палетка для макияжа щек The Divine Blush + Glow Trio с 2 оттенкам румян и хайлайтером, а также 2 отдельных хайлайтера: серебряный и золотой Skin Fetish.

Линейка косметики "Бриджертоны" будет доступна на сайте Pat McGrath Labs уже 26 декабря.

Косметика в стиле сериала "Бриджертоны" / Фото из инстаграма Пэт Макграт