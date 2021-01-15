У XIX столітті красуні використовували цікаві б’юті-лайфхаки, які є актуальними й для сьогодення. Наприклад, популярний серіал "Бріджертон" від Netflix здивував оригінальністю зачісок та природною красою головних героїв. Тому художники по гриму поділилися порадами для створення незвичних укладок, секретом сяючої шкіри Дафни Бріджертон та іншими б’юті-лайфхаками тієї епохи.

Художники по гриму "Бріджертон" Марк Пілчер і Ліднда Пірс розповіли про секрети краси XIX століття та те, як вони створювали зачіски і макіяж для героїнь серіалу. Попри те, що драма не претендує на історичну достовірність, символічні для тієї епохи пишні перуки і ніжні дівочі рум’янці усе ж таки присутні, пише Glamour.

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Зачіски XIX століття з серіалу "Бріджертон": секрети створення

Майже всі героїні романтичної драми "Бріджертон" носять масивні і пишні перуки. Художники по гриму зазначають, що на виготовлення екстравагантних накладних зачісок витрачали до 4 тижнів. Потім актори прокидалися о 4:30, сідали в крісло гримерів та чекали щонайменше 2 години, аби на їхніх головах ідеально виклали конструкцію з локонів, косичок, бантів та пір’я.



Стиль зачісок ХІХ століття / Фото з інстаграму @marcelliotpilcher​

Гіано-британській актрисі Голді Рошовел, яка зіграла в серіалі роль королеви Шарлоти, доводилося найважче. Адже її героїня в кожному епізоді носила іншу перуку.

Коли зйомки вже починалися, я звернувся до шоуранера Кріса ван Дусена з пропозицією: королева повинна змінювати образи, як рукавички, адже в її житті більше немає жодних розваг,

– згадує художник по гриму Марк Пілчер.



Перука королеви Шарлоти / Фото з інстаграму @bridgertonnetflix

Нагадаємо, що у XIX столітті, а особливо в Лондоні, взірцем жіночої краси вважали власниць гігантських перук з матеріалу Гейнсборо. Марк додає, що їм доводилося разом зшивати декілька перук, аби досягти бажаного результату. Зокрема, завданням кожної зачіску було відображення характеру і походження героя.

Після створення складних конструкцій з матеріалів, які імітували волосся, потрібно було ще й доглядати за ними. До речі, не менш ретельно, ніж за природними локонами. Hair-стилісти розповідають, що їм довелося витратити сотню флаконів лаку для фіксації укладки. А також вони наголошують, що сезон весна-літо 2021 здивує трендом на природні укладки, як у Дафни Бріджертон у серіалі, з додаванням майже непомітних аксесуарів. Схожі варіанти вкладання волосся були представлені на модних показах Erdem и Simone Rocha.



Неймовірні перуки акторок зі серіалу "Бріджертон" / Фото з інстаграму @marcelliotpilcher​

Макіяж XIX століття з серіалу "Бріджертон": б’юті-секрети

Дивлячись "Бріджертон", через екран здається, що в акторів зовсім немає декоративної косметики на обличчі. Проте, щоб створити натуральний рівномірний тон шкіри, додати їй сяйва та ніжно-рожевого рум’янцю, візажисти також доклали чимало зусиль. Марк Пілчер поділився цікавою інформацією: "Макіяж Дафни Бріджертон натхненний образами Наташі Ростової у виконанні Одрі Хепберн з "Війни і миру" 1956 року. Він мав бути майже непомітним, тому ми ретельно працювали з тоном".



Особливості макіяжу ХІХ століття / Фото з інстаграму @bridgertonnetflix

Щоб вирівняти текстуру шкірного покриву на обличчі і додати йому ефекту сяйва зсередини, майстри макіяжу використовували праймер Laura Mercier і тональний флюїд від Chanel. На ключиці героїнь вони наносили рідкий хайлайтер M.A.C Strobe Cream для утворення природного блиску. Зазвичай макіяж очей Дафни складався з бежево-рожевих тіней та коричневої туші для вій Clinique. Досягти мети натурального мейк-апу візажистам вдалося. Також вони покривали яблучка щік акторок ніжно-рожевим пігментом, додаючи схожий колір на губи. Для більшості жінок в серіалі використали пудрово-рожеву помаду у відтінку Pillow Talk від Charlotte Tilbury.



Природний макіяж Дафни / Фото з інстаграму @bridgertonbr



Особливості б'юті-образу Дафни Бріджертон / Фото з інстаграму @lyndajpearcemua​

Окрім макіяжу для кіногероїнь, у гримерному кріслі опинилися й такі актори, як Джонатан Бейлі, який зіграв Ентоні Бріджетона. Він сам попросив б’юті-майстрів нанести необхідної косметики на його сідниці під час сцен сексу. Натомість Герцог Ганстінгс завжди з’являвся на екрані зі зволожувальною кокосовою олією.

Кожен актор повинен відчувати себе впевнено, оголюючись в кадрі. І наша задача допомогти йому в цьому: наприклад, підкреслити рельєф м’язів на боксерському рингу. А ще замаскувати татуювання, якщо вони є,

– відкриває б’юті-таємницю зі світу кіно Лінда Пірс.



Макіяж для чоловіків у серіалі "Бріджертон" / Фото з інстаграму @bridgertonnetflix

Художники по гриму неодноразово зазначали, що актори, які знімалися у "Бріджертон", поза знімальним майданчиком чудово доглядали за своєю шкірою, що згодом спрощувало роботу візажистів. Фібі Дайневор, яка зіграла роль Дафни у серіалі, зранку навіть на зйомки приїжджала з тканинною маскою на обличчі чи патчах під очима, щоб згодом шкіра була зволоженою і сяючою.