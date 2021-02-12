Один із найбільш популярних серіалів Netflix "Бріджертони" надихнув тредсеттерів на створення макіяжу та зачісок у стилі ХХІ століття. Стилістика б’юті-образів героїв повернула в моду складні укладки з прикрасами, природні рум'янці і не тільки.

У серіалі глядачі могли зачаруватися натуральним макіяжем Дафні Бріджертон чи ефектною укладкою леді Денбері. Краса початку ХХІ століття, продемонстрована на екрані, не могла не вплинути на сучасні б'юті-тренди. Тому варто дізнатися, які акценти в макіяжі та зачісках буде у моді вже навесні 2021.

Вам буде цікаво: Тренди та антитренди: які зміни чекають індустрію краси у 2021

Весняні б'юті-тренди зі серіалу "Бріджертони"

Легенький рум'янець

Коли Дафні Бріджертон соромилася чи починала закохуватися у свого майбутнього чоловіка, на її щоках з'являвся ніжний рожево-персиковий відтінок. Аби досягти такого здорового, свіжого та відпочилого ефекту на обличчі, використовуйте зовсім трішки кремових рум’ян.

Аксесуари і прикраси для волосся

Окрім того, що дами у ХХІ століття віддавали перевагу складним укладкам, вони ще й прикрашали їх красивими пір'їнами, деталями з перлами, шпильками та діадемами. Навесні 2021 у тренді будуть зачіски, які матимуть вигляд справжнього витвору мистецтва.

Високі пучки

Такі зачіски будуть не дуже актуальними для повсякденного життя, але для особливої святкової вечірки – саме те, що треба. Аби бути в тренді, не варто "будувати" з волосся Пізанську вежу. Стильного, акуратного і об’ємного високого пучка буде достатньо.