Невдала зачіска може стати причиною головного болю: як позбутися неприємних відчуттів
Головні болі мають декілька причин – це стрес, високий кров’яний тиск, погодні умови або травма. Але більшість жінок стикаються з цією проблемою через високий хвіст або іншу невдалу зачіску.
Які зачіски викликають головний біль, розповідає Tutkatamka.
Цікаво Як мати доглянуте і блискуче волосся: рецепти домашніх масок від hair-експерта
Зачіски, які провокують головний біль
Кінський хвіст
Шкіра голови дуже чутлива до болю, а хвіст може одночасно стягувати багато нервових закінчень, що й викликає неприємні відчуття.
Хвіст – основна причина болю в голові / Фото jaznau.com
Пов'язки на голову
Довге носіння пов'язки спричиняє додатковий тиск на передню частину голови. Біль зазвичай незначний, але створює дискомфорт.
Тісна пов'язка також завдає дискомфорту / Фото leboutique.com
Тісні косички
Тісні косички, як і хвіст, чинять додатковий тиск на голову, викликаючи біль. Крім того, волосся через такі коси руйнується.
Тісні косички / Фото laprida.ua
Утюжок для волосся
Надмірна вага – тисне на волосся та на голову, як і сильне витягування волосин, провокує нервові закінчення.
Натяг сприяє появі головного болю / Фото starkon.city
Наприклад, під час менструального циклу шкіра голови багатьох жінок стає більш чутливою.
Як позбутися цього відчуття
Якщо ж ви "переносили" якусь зачіску та відчули біль, ці поради допоможуть позбутися від нього:
- Ніжно промасажуйте всю голову або ділянку, де відчуваєте біль.
- Не використовуйте незручні аксесуари для волосся.
- Низькі хвости та розпущене волосся – не завдають дискомфорту.
- Висипайтеся.
Поділитися новиною