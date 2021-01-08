Головні болі мають декілька причин – це стрес, високий кров’яний тиск, погодні умови або травма. Але більшість жінок стикаються з цією проблемою через високий хвіст або іншу невдалу зачіску.

Які зачіски викликають головний біль, розповідає Tutkatamka.

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Зачіски, які провокують головний біль

Кінський хвіст

Шкіра голови дуже чутлива до болю, а хвіст може одночасно стягувати багато нервових закінчень, що й викликає неприємні відчуття.



Хвіст – основна причина болю в голові / Фото jaznau.com

Пов'язки на голову

Довге носіння пов'язки спричиняє додатковий тиск на передню частину голови. Біль зазвичай незначний, але створює дискомфорт.



Тісна пов'язка також завдає дискомфорту / Фото leboutique.com

Тісні косички

Тісні косички, як і хвіст, чинять додатковий тиск на голову, викликаючи біль. Крім того, волосся через такі коси руйнується.



Тісні косички / Фото laprida.ua

Утюжок для волосся

Надмірна вага – тисне на волосся та на голову, як і сильне витягування волосин, провокує нервові закінчення.



Натяг сприяє появі головного болю / Фото starkon.city

Наприклад, під час менструального циклу шкіра голови багатьох жінок стає більш чутливою.

Як позбутися цього відчуття

Якщо ж ви "переносили" якусь зачіску та відчули біль, ці поради допоможуть позбутися від нього: