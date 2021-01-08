Неудачная прическа может стать причиной головной боли: как избавиться от неприятных ощущений
Головные боли имеют несколько причин – это стресс, высокое кровяное давление, погодные условия или травма. Но большинство женщин сталкиваются с этой проблемой через высокий хвост или другую неудачную прическу.
Какие прически вызывают головную боль, рассказывает Tutkatamka.
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Прически, которые провоцируют головную боль
Конский хвост
Кожа головы очень чувствительна к боли, а хвост может одновременно стягивать много нервных окончаний, и вызывает неприятные ощущения.
Хвост – основная причина боли в голове/ Фото jaznau.com
Повязки на голову
Долгое ношение повязки вызывает дополнительное давление на переднюю часть головы. Боль обычно незначительный, но создает дискомфорт.
Тесная повязка также наносит дискомфорта / Фото leboutique.com
Тесные косички
Тесные косички, как и хвост, оказывают дополнительное давление на голову, вызывая боль. Кроме того, волосы через такие косы разрушается.
Тесные косички / Фото laprida.ua
Утюжок для волос
Избыточный вес – давит на волосы и на голову, как и сильное вытягивание волос, провоцирует нервные окончания.
Натяжение способствует появлению головной боли / Фото starkon.city
Например, во время менструального цикла кожа головы многих женщин становится более чувствительной.
Как избавиться от этого ощущения
Если же вы "переносили" какую-то прическу и почувствовали боль, эти советы помогут избавиться от нее:
- Нежно помассируйте всю голову или участок, где чувствуете боль.
- Не используйте неудобные аксессуары для волос.
- Низкие хвосты и распущенные волосы – не наносят дискомфорта.
- Высыпайтесь.
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