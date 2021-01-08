Головные боли имеют несколько причин – это стресс, высокое кровяное давление, погодные условия или травма. Но большинство женщин сталкиваются с этой проблемой через высокий хвост или другую неудачную прическу.

Какие прически вызывают головную боль, рассказывает Tutkatamka.

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Прически, которые провоцируют головную боль

Конский хвост

Кожа головы очень чувствительна к боли, а хвост может одновременно стягивать много нервных окончаний, и вызывает неприятные ощущения.



Хвост – основная причина боли в голове/ Фото jaznau.com

Повязки на голову

Долгое ношение повязки вызывает дополнительное давление на переднюю часть головы. Боль обычно незначительный, но создает дискомфорт.



Тесная повязка также наносит дискомфорта / Фото leboutique.com

Тесные косички

Тесные косички, как и хвост, оказывают дополнительное давление на голову, вызывая боль. Кроме того, волосы через такие косы разрушается.



Тесные косички / Фото laprida.ua

Утюжок для волос

Избыточный вес – давит на волосы и на голову, как и сильное вытягивание волос, провоцирует нервные окончания.



Натяжение способствует появлению головной боли / Фото starkon.city

Например, во время менструального цикла кожа головы многих женщин становится более чувствительной.

Как избавиться от этого ощущения

Если же вы "переносили" какую-то прическу и почувствовали боль, эти советы помогут избавиться от нее: