Додати блиску волоссю, аби воно мало доглянутий вигляд, можна за допомогою дієвих масок, приготованих в домашніх умовах. Hair-експерт Галина Шаповаловська поділилася власними рецептами для домашнього догляду і розповіла про користь масок для волосся.

Про користь домашнього догляду за волоссям є чимало суперечок. Тому перукарка, стилістка, колористка і власниця салону краси Галина Шаповаловська розповіла про це детальніше і поділилася з Elle рецептами дієвих масок для блиску волосся.

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Чим корисні маски для волосся

Hair-експерт Галина зазначає, що перед тим, як зрозуміти користь масок для волосся, потрібно дізнатися про будову волосини. Адже кожна з них має 3 шари: кутикулярний – перший, який найлегше пошкодити не лише надмірним фарбуванням чи термоприладами; стержень або кортекс – білкова частина волосини, яка є еластичною і її не так легко пошкодити; медула – призначена для терморегуляції, дбає про силу і об’єм волосини.

Якщо ви хочете повністю вилікувати волосся домашніми масками, то не варто сподіватися на миттєвий результат. Адже із цим завданням навіть професійна косметика не може впоратися. Проте маски для догляду за волоссям можуть надати йому доглянутого вигляду, блиску, здорового відтінку та зміцнити.

Маски для волосся в домашніх умовах

З чаєм матча та провітаміном B5

Що вам знадобиться?

3 столові ложки кокосової топленої олії;

1 яйце;

1 столова ложка чаю матча;

20-30 крапель провітаміну B5.

Важливим моментом є те, що суміш інгредієнтів слід наносити на брудне волосся і залишити на 40 хвилин. Процедуру можна робити 5-7 разів на місяць. Завдяки провітаміну B5 маска володіє відновлювальними властивостям для ліпідної плівки на волоссі та для шкіри голови: лусочки на волосині закриватимуться та матимуть блискучий вигляд. Яйце живить шевелюру протеїном, а чай матча виконує функцію антиоксиданту.

Зволожувальна і живильна маска з аргановою олією і йогуртом

Що вам знадобиться?

50 грамів натурального йогурту;

2 столові ложки олії аргана.

Після ретельного нанесення маски для волосся потрібно зробити ніжний масаж для шкіри голови. Зокрема, у спеціалізованих крамницях можна придбати протеїни шовку і кашеміру та додати у суміш інгредієнтів, аби підсилити її живильну властивість. У той час натуральний йогурт інтенсивно зволожуватиме волосся та збагачуватиме її білком, бо у складі продукту є молочна кислота. Олія аргана є корисною завдяки тому, що є близькою до природних жирів шкіри голови.