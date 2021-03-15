Невдалі б'юті-трюки: які помилки у макіяжі роблять ваш погляд втомленим

Інколи навіть трендовий б'юті-трюк може зіпсувати ваш макіяж в цілому. Тому варто дізнатися, які помилки у мейк-апі роблять ваш погляд втомленим, що візуально додає обличчю зайвого віку.
"Важкий" і втомлений погляд може старити. Проте призначенням макіяжу є підкреслення вашої краси та приховування недоліків. Дізнавшись про поширені б'юті-помилки, ви зможете досягти омріяного вигляду за допомогою косметичних засобів.
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Помилки у макіяжі, які роблять ваш погляд втомленим
- Забагато підводки. Аби не зіпсувати ваш макіяж, краще відмовтеся від широких стрілок на повіках, які візуально зменшують очі та інколи створюють ефект набряклості. Особливо акуратно слід використовувати чорну підводку. Намагайтеся виділяти очі дуже тонкою лінією, повторюючи форму ока, а також не зловживайте тушшю.
- Темний smoky eyes. Чорні тіні для макіяжу очей вважають класичними, але такий колір личитиме не всім. Ефект чорних тіней для повік додає втомленості погляду і візуально додає обличчю декілька років. Аби зробити ідеальний smoky eyes використовуйте відтінок тіней, який підходить кольору ваших очей і волосся.
- Неукладені брови. Навіть тренд на природність не виключає того, що брови повинні мати акуратний вигляд. Відсутність укладки брів може підкреслити сліди втоми, зробити погляд "важким" і понурим. Якщо у вас насичений колір брів від природи, то можете обмежитися лише прозорим гелем, аби вкласти їх. Якщо є необхідність, то легенько заповніть простір між волосинами спеціальними тінями.
- Занадто світлий консилер. Темні круги під очима не варто інтенсивно маскувати світлим консилером. Таким б'юті-лайфхак лише підкреслить недоліки: тонка шкіра під очима матиме сірий відтінок, а обличчя здаватиметься дуже втомленим. Тому можна застосовувати консилер на 1 – 2 тони світліший, аніж ваша тональна основа, але не більше.
- Використання матувальної пудри на все обличчя. Наносіть такий продукт лише на ті ділянки шкіри, на яких швидко з'являється жирний блиск – центр чола, носогубні складки, кінчик носа і підборіддя. Якщо наносити матувальну пудру на ціле обличчя, то можна створити ефект маски, який невдало підкреслить сліди втоми і зробить ваш б'юті-образ неестетичним.