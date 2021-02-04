Незвичні малюнки на волоссі: що потрібно знати про новий тренд

У моду входить новий hair-тренд. Деякі знаменитості вже спробували повторити оригінальне стильне фарбування волосся. Можливо, їхні чарівні образи надихнуть і вас.

Джерело: Glamour

Аби зробити модний кольоровий малюнок на волоссі, знадобляться ножиці, папір та трішки фантазії. Тенденція з’явилася нещодавно, але вже встигла викликати захват навіть у Дженніфер Лопес.

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Які кольорові малюнки на волоссі в моді

Суть тренду у трафаретному фарбуванні, який з’явився ще на початку 2000-х у вигляді анімалістичних принтів, візерунків, графічних зображень на волоссі. Проте в той час це здавалось чимось надто екстравагантним, тому hair-тренд не прижився. Але він повертається у 2021 та має назву "футуаж".

Джей Ло вже спробувала трафаретне фарбування на собі для зйомок кліпу на пісню In The Morning. Але вона не наважилася прикрасити своє натуральне волосся, тому зірковий стиліст Кріс Еплтон створив для виконавиці перуку з квітковим принтом.

В епоху тіктоку незвичні б’юті-тренди поширюються із неймовірною швидкістю. Б’юті-блогери у мережі вже публікують власні ідеї для футуажу з хештегом hairtattoo, в якого вже 122 мільйони переглядів.

Аби відтворити модний малюнок на волоссі, вам знадобиться трафарет, який заздалегідь потрібно підготувати, вирізавши бажану форму для зображення. Трафарет закріпіть щільно на волоссі затискачами. Важливо, щоб папір не відставав від шевелюри, бо малюнок вийде нечітким. Потім візьміть спеціальну тимчасову фарбу для волосся та починайте творити. Ця робота кропітка, тому будьте дуже акуратними.

Додамо, що малюнки матимуть найкращий вигляд на довгому гладкому волоссі, яке слугуватиме своєрідним чистим ідеальним "полотном". Якщо у вас хвилясті локони, то скористайтеся випрямлячем і не забувайте про попереднє нанесення термозахисту.