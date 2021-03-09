Unilever – это голландско-британская компания, один из мировых лидеров бьюти-рынка, который стоит за такими косметическими брендами, как Dove, Clear, Sunsilk. Представители Unilever заявили, что они запрещают чрезмерное использование фотошопа в собственных рекламных кампаниях и заберут слово "нормальный" с упаковки более чем 200 товаров, а также объяснили почему.

Мировой лидер бьюти-рынка отказывается от любых цифровых изменений на своих рекламных кадрах. Кроме того, Unilever уберет слово normal из рекламы косметических товаров учитывая изменение социальных и экологических норм на рынке.

Читайте также: Кистей из ворса барсуков, козлов и других животных не будет: важное этическое решение L'Oreal Group

Почему Unilever проводит кардинальные изменения

В рекламных кампаниях Unilever больше не будет фотошопа – цифровых изменений формы, размера, пропорции и цвета тела. Новое правило коснется не только бренд-фото компании, но и инфлюенсеров, которым Unilever платит за продвижение продуктов.

Что до процесса удаления слова "нормальный" с упаковки, то он затронет по меньшей мере 200 продуктов. Такие изменения представители компании обещают завершить в течение 2021 года. Таким образом им удастся устранить критику по поводу того, что корпоративные концепции норм могут быть исключительными, особенно если были задуманы с точки зрения одной расовой или демографической группы.

Мы знаем, что удаление слова "нормальный" с наших продуктов и упаковок не решит проблему, но это важный шаг вперед. Это лишь одно из ряда действий, которые мы применяем, как часть нашего видения Positive Beauty, целью которого является не только меньший вред, но большая польза как для людей, так и для планеты,

– говорит президент подразделения красоты и ухода Unilever Санни Джейн.

У Unilever есть подразделение по красоте и уходу – крупнейшее среди рекламодателей. Ежегодно подразделение тратит на рекламу от 4 до 5 миллиардов долларов. Поэтому в январе 2021 года компания сообщила, что будет бороться со стереотипами относительно женских тел и увеличит расходы на корпорации, возглавляемые женщинами или не представленные группы, с 300 миллионов до 2 миллиардов евро в год.

Прежде чем прибегнуть к таким кардинальным решениям, Unilever провел глобальное исследование на 10 тысяч человек, какими были клиенты компании из 9 стран мира, и поделились результатами.