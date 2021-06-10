Ностальгія за 90-ми: яку літню б’юті-колекцію випустила співачка Halsey

Американська 26-річна співачка Halsey, відома не лише своєю творчістю, але й ефектними б’юті-змінами іміджу, у січні 2021 презентувала власний косметичний бренд About-Face. Тепер зірка дивує своїх шанувальників ще й б’юті-новинками. Нещодавно вона презентувала літню колекцію косметики, натхненну ностальгією за 90-ми.
Лейбл краси Halsey повернувся з новими косметичними засобами на літній сезон. Косметика представлена у матових і сяйливих текстурах.
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Літня колекція б’юті-бренда співачки Halsey
Нова літня лінійка косметики від About-Face представлена в яскравих і теплих відтінках. До складу колекції увійшли хайлайтер, шимер для тіла, а також блиски для губ: прозорий Not All At Once, Hot Honey у кольорі солодкої вати й ліловий Angel on Fire. Зокрема, в асортименті є тіні у формі олівця у відтінках цитрусових і напівпрозора помаранчева косметичка.
Засоби із б’юті-лінійки можна придбати на офіційному сайті About-Face. Ціни варіюються від 20 до 30 доларів.
Що відомо про б’юті-бренд співачки Halsey
- У січні 2021 року на своїй інстаграм-сторінці, де є майже 23 мільйони підписників, Halsey повідомила про запуск власного бренду косметики. Зірка зробила це за допомогою екстравагантного і яскравого рекламного ролику.
- До першої колекції косметики About-Face увійшли 10 продуктів для макіяжу: хайлайтер, помада, тіні для повік з різними текстурами. Відтінки декоративної косметики здебільшого були вибрані з насиченої темної кольорової гами. Серед яких: сині, зелені, білі або коричневі пігменти для макіяжу очей.
- Потім з нагоди Дня усіх закоханих Halsey випустила ще одну б’юті-лінійку, присвячену любові до себе.
- Колекція косметики Anti-VDay складалася зі засобів для макіяжу губ. Серед них: серія матових помад і олівців. Палітру кольорів представили в яскраво-рожевих, лілових, коричневих відтінках. Особливістю олівців для губ стали корисні компоненти у складі: вітаміни С та Е, а також гіалуронова кислота.