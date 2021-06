Ностальгія за 90-ми: яку літню б’юті-колекцію випустила співачка Halsey

Американська 26-річна співачка Halsey, відома не лише своєю творчістю, але й ефектними б’юті-змінами іміджу, у січні 2021 презентувала власний косметичний бренд About-Face. Тепер зірка дивує своїх шанувальників ще й б’юті-новинками. Нещодавно вона презентувала літню колекцію косметики, натхненну ностальгією за 90-ми.

Лейбл краси Halsey повернувся з новими косметичними засобами на літній сезон. Косметика представлена у матових і сяйливих текстурах.

Літня колекція б’юті-бренда співачки Halsey

Нова літня лінійка косметики від About-Face представлена в яскравих і теплих відтінках. До складу колекції увійшли хайлайтер, шимер для тіла, а також блиски для губ: прозорий Not All At Once, Hot Honey у кольорі солодкої вати й ліловий Angel on Fire. Зокрема, в асортименті є тіні у формі олівця у відтінках цитрусових і напівпрозора помаранчева косметичка.

Засоби із б’юті-лінійки можна придбати на офіційному сайті About-Face. Ціни варіюються від 20 до 30 доларів.

Що відомо про б’юті-бренд співачки Halsey