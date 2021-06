Ностальгия по 90-м: какую летнюю бьюти-коллекцию выпустила певица Halsey

Американская 26-летняя певица Halsey, известная не только своим творчеством, но и эффектными бьюти-сменами имиджа, в январе 2021 презентовала собственный косметический бренд About-Face. Теперь звезда удивляет своих поклонников еще и бьюти-новинками. Недавно она представила летнюю коллекцию косметики, вдохновленную ностальгией по 90-м.

Лейбл красоты Halsey вернулся с новыми косметическими средствами на летний сезон. Косметика представлена в матовых и сияющих текстурах.

Летняя коллекция бьюти-бренда певицы Halsey

Новая летняя линейка косметики от About-Face представлена в ярких и теплых оттенках. В состав коллекции вошли хайлайтер, шимер для тела, а также блески для губ: прозрачный Not All At Once, Hot Honey в цвете сладкой ваты и лиловый Angel on Fire. В частности, в ассортименте есть тени в форме карандаша в оттенках цитрусовых и полупрозрачная оранжевая косметичка.

Средства из бьюти-линейки можно приобрести на официальном сайте About-Face. Цены варьируются от 20 до 30 долларов.

Что известно о бьюти-бренде певицы Halsey