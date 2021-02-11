Период карантина поспособствовал появлению новых неожиданных трендов в индустрии красоты. Например, популярными стали домашние бьюти-процедуры, стрижки, рецепты для приготовления косметических средств дома. Даже началась эпоха домашнего маникюра. А нейлфлюенсеры были теми, кто делился интересными идеями для дизайна ногтей, которые мгновенно становились трендовыми.

Когда началась пандемия, то многие мастера маникюра временно остались без работы. В то же время они сформировали так называемую новую нишу инфлюенсеров. Они начали создавать контент в Инстаграме, который был нужен людям в тот момент. А именно: делились идеями для нейл-дизайна и видеоуроками, как повторить красивый и модный маникюр самостоятельно. Их работы стали такими популярными, что теперь их называют "нейлфлюенсерами". Поэтому стоит узнать, на какие креативные аккаунты подписаться, чтобы черпать вдохновение.

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