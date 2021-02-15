Весенний маникюр – особенный. Так как он должен символизировать первое солнечное тепло, цветущие деревья и аромат любви в воздухе. В частности, каждой моднице важно, чтобы нейл-дизайн был не только символичным, но и практичным, и трендовым. Поэтому стоит узнать о весенних тенденциях в маникюре 2021.