Новые и интересные: 7 главных трендов в весеннем маникюре 2021
Весенний маникюр – особенный. Так как он должен символизировать первое солнечное тепло, цветущие деревья и аромат любви в воздухе. В частности, каждой моднице важно, чтобы нейл-дизайн был не только символичным, но и практичным, и трендовым. Поэтому стоит узнать о весенних тенденциях в маникюре 2021.
Источник:Cosmopolitan
К созданию весеннего дизайна ногтей нужно готовиться заранее. Нынешние нейл-тренды удивляют сочетанием простоты и изысканности одновременно.
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Модный маникюр на весну 2021: 7 главных трендов
Цветочный принт
Абстракция
Розовый цвет
Максимальная натуральность
Микс цветов
Шахматные мотивы
Пастельные оттенки
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