З Кореї приходить дедалі більше нових б’юті-трендів. Слаггінг є одним із них. Проте його користь у догляді за шкірою викликає суперечки серед представників індустрії краси. Тому варто дізнатися, що стосовно цього думають експерти.

Новий метод у догляді за шкірою, слаггінг, який з’явився в Кореї, викликає чимало запитань щодо своєї ефективності і небезпеки. Glamour розповів про слаггінг детальніше.

Читайте також: Можна їсти чи виключити з раціону: неочевидні корисні та шкідливі продукти для шкіри

Що таке слаггінг

Слаггінг або slugging – це тренд у догляді за шкірою, який з’явився нещодавно в Кореї, та призначений та для жінок зі сухим типом шкіри, які страждають від стягнутості, свербіжу та лущення. Слаггінг може усунути ці проблеми за допомогою вазеліну. Суть полягає у тому, аби наносити вазелін тонким шаром на всю шкіру обличчя в екстрених випадках, коли її стан особливо погіршився. Також вони можуть робити таку "маску" перед сном.

Як працює новий тренд

Ліпіди захищають верхній шар дерми. Коли зменшується їхня кількість, то шкіра втрачає вологу і захисний бар’єр. Таке може трапитися через неправильний догляд, надмірний пілінг, пошкодження агресивними зовнішніми факторами чи спровоковано генетичним шляхом. Вазелін створює на шкірі плівку, яка утримує вологу. Якщо довго користуватися цим sos-методом, то він припинить допомагати і зможе навіть погіршити ситуації.

Власницям комбінованої шкіри краще взагалі не експериментувати з вазеліном, бо він може спровокувати появу закрити комедонів.

Думка косметологів про слаггінг

Лікарка-дерматологиня Інституту краси Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Христина Зирянова каже: "Я проти використання вазеліну для шкіри обличчя – якої б хорошої якості він не був. Це мінеральна олія, яка не дуже хорошим чином діє на ліпіди шкіри. Використання вазеліну може призвести до ще більшої сухості шкіри. Є багато інших альтернативних варіантів: допомогти шкірі можуть, наприклад, натуральні олії".

Вазелін – це продукт переробки нафти. Він складається зі суміші мінеральних олій і парафінів. Для шкіри він безпечний, але в ньому немає корисних компонентів,

– додає косметологиня Інституту краси Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Наталія Язева.

Вона пояснює, що вазелін використовують в косметиці, як основу для жирних мазей для утримання речовин на поверхні. Він не розчинюється ні в воді, ні в спирті. Тому, якщо шкіра схильна до появи акне, то вазелін призведе до загострення проблеми, а на сухій шкірі утвориться окклюзивна нерозчинна плівка.

Також варто відрізняти вазелін від петролатуму. Адже вазелін – це наче непроникна плівка, а петролатум – напівпроникна, тому він більш легкий для шкіри.