Из Кореи приходит все больше новых бьюти-трендов. Слаггинг является одним из них. Однако его польза в уходе за кожей вызывает споры среди представителей индустрии красоты. Поэтому стоит узнать, что по этому думают эксперты.

Новый метод в уходе за кожей, слаггинг, который появился в Корее, вызывает немало вопросов в отношении своей эффективности и безопасности. Glamour рассказал о слаггинге подробнее.

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Что такое слаггинг

Слаггинг или slugging – это тренд в уходе за кожей, который появился недавно в Корее, и предназначен и для женщин с сухим типом кожи, страдающих от стянутости, зуда и шелушения. Слаггинг может устранить эти проблемы с помощью вазелина. Суть заключается в том, чтобы наносить вазелин тонким слоем на кожу лица в экстренных случаях, когда ее состояние особенно ухудшилось. Также они могут делать такую ​​"маску" перед сном.

Как работает новый тренд

Липиды защищают верхний слой дермы. Когда уменьшается их количество, то кожа теряет влагу и защитный барьер. Такое может случиться из-за неправильного ухода, чрезмерного пилинга, повреждений агрессивными внешними факторами или может быть спровоцировано генетическим путем. Вазелин создает на коже пленку, которая удерживает влагу. Если долго пользоваться этим sos-методом, то он прекратит помогать и сможет даже ухудшить ситуацию.

Обладательницам комбинированной кожи лучше вообще не экспериментировать с вазелином, это может спровоцировать появление закрытых комедонов.

Мнение косметологов о слаггинге

Врач-дерматолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Кристина Зырянова говорит: "Я против использования вазелина для кожи лица – какого бы хорошего качества он не был. Это минеральное масло, которое не очень хорошим образом действует на липиды кожи. Использование вазелина может привести к еще большей сухости кожи. Есть много других альтернативных вариантов: помочь коже могут, например, натуральные масла".

Вазелин – это продукт переработки нефти. Он состоит из смеси минеральных масел и парафинов. Для кожи он безопасен, но в нем нет полезных компонентов,

– добавляет косметолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Наталья Язева.

Она объясняет, что вазелин используют в косметике, в качестве основы для жирных мазей для содержания веществ на поверхности. Он не растворяется ни в воде, ни в спирте. Поэтому, если кожа склонна к появлению акне, то вазелин приведет к обострению проблемы, а на сухой коже образуется окклюзионная нерастворимая пленка.

Также следует отличать вазелин от петролатума. Ведь вазелин – это как непроницаемая пленка, а петролатум – полупроницаемая, поэтому он более легкий для кожи.