Новый бьюти-тренд из Кореи: что такое слаггинг и что с ним не так
Из Кореи приходит все больше новых бьюти-трендов. Слаггинг является одним из них. Однако его польза в уходе за кожей вызывает споры среди представителей индустрии красоты. Поэтому стоит узнать, что по этому думают эксперты.
Новый метод в уходе за кожей, слаггинг, который появился в Корее, вызывает немало вопросов в отношении своей эффективности и безопасности. Glamour рассказал о слаггинге подробнее.
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Что такое слаггинг
Слаггинг или slugging – это тренд в уходе за кожей, который появился недавно в Корее, и предназначен и для женщин с сухим типом кожи, страдающих от стянутости, зуда и шелушения. Слаггинг может устранить эти проблемы с помощью вазелина. Суть заключается в том, чтобы наносить вазелин тонким слоем на кожу лица в экстренных случаях, когда ее состояние особенно ухудшилось. Также они могут делать такую "маску" перед сном.
Как работает новый тренд
Липиды защищают верхний слой дермы. Когда уменьшается их количество, то кожа теряет влагу и защитный барьер. Такое может случиться из-за неправильного ухода, чрезмерного пилинга, повреждений агрессивными внешними факторами или может быть спровоцировано генетическим путем. Вазелин создает на коже пленку, которая удерживает влагу. Если долго пользоваться этим sos-методом, то он прекратит помогать и сможет даже ухудшить ситуацию.
Обладательницам комбинированной кожи лучше вообще не экспериментировать с вазелином, это может спровоцировать появление закрытых комедонов.
Мнение косметологов о слаггинге
Врач-дерматолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Кристина Зырянова говорит: "Я против использования вазелина для кожи лица – какого бы хорошего качества он не был. Это минеральное масло, которое не очень хорошим образом действует на липиды кожи. Использование вазелина может привести к еще большей сухости кожи. Есть много других альтернативных вариантов: помочь коже могут, например, натуральные масла".
Вазелин – это продукт переработки нефти. Он состоит из смеси минеральных масел и парафинов. Для кожи он безопасен, но в нем нет полезных компонентов,
– добавляет косметолог Института красоты Le Colon, skin-ментор Biologique Recherche, Наталья Язева.
Она объясняет, что вазелин используют в косметике, в качестве основы для жирных мазей для содержания веществ на поверхности. Он не растворяется ни в воде, ни в спирте. Поэтому, если кожа склонна к появлению акне, то вазелин приведет к обострению проблемы, а на сухой коже образуется окклюзионная нерастворимая пленка.
Также следует отличать вазелин от петролатума. Ведь вазелин – это как непроницаемая пленка, а петролатум – полупроницаемая, поэтому он более легкий для кожи.
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