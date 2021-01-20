Дуже часто дизайнери, аби створити нову колекцію надихаються чимось цікавим та незвичним. Проте рідше трапляється, щоб майстри манікюру надихались дизайнерськими сумочками та робили під них манікюр. Проте японка Мей Каваджірі спровокувала шквал емоцій, створивши "пластиковий" манікюр під сумочку Marshall Coiumbia.

Улюблений майстер манікюру Марка Джейкобса Мей Каваджірі часто славиться своїми неординарними роботами, які виставляє у себе на сторінці в інстаграмі. Цього разу вона перевершила себе і зробила новий б'юті-шедевр: пластиковий манікюр зі стразами. Майстриня поєднала 2 яскравих кольори: рожевий та салатовий, і з пластику зробила подовгасті ручки для "сумки" на нігтях.

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Як вже зрозуміло, Мей надихнулась неоновими сумками-подушками Marshall Columbia. Цей бренд заснували досить недавно, проте він вже вважається досить популярним. Декілька років тому нью-йоркський дизайнер Маршалл Коламбія прославився на весь світ завдяки своїм яскравим стьоганим сумкам-подушкам.

Пост з новим манікюром Мей виставила нещодавно у себе на сторінці в інстаграмі. Підписники вважають, що таким вчинком вона вирішила підтримати молодого дизайнера та розказати про свою нову покупку-сумку Marshall Columbia. Проте з таким манікюром дівчина ходити довго не зможе, адже він доволі непрактичний у побуті.

Автор: Соломія Борух