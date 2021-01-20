Очень часто дизайнеры, чтобы создать новую коллекцию вдохновляются чем-то интересным и необычным. Однако реже случается, чтобы мастера маникюра вдохновлялись дизайнерскими сумочками и делали под них маникюр. Однако японка Мэй Каваджири спровоцировала шквал эмоций, создав "пластиковый" маникюр под сумочку Marshall Coiumbia.

Любимый мастер маникюра Марка Джейкобса Мэй Каваджири часто славится своими неординарными работами, которые выставляет у себя на странице в инстаграме. На этот раз она превзошла себя и сделала новый бьюти-шедевр: пластиковый маникюр со стразами. Мастер соединила 2 ярких цвета: розовый и салатовый, и из пластика сделала продолговатые ручки для "сумки" на ногтях.

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Как уже понятно, Мэй вдохновилась неоновыми сумками-подушками Marshall Columbia. Этот бренд основали достаточно недавно, однако он уже считается довольно популярным. Несколько лет назад нью-йоркский дизайнер Маршалл Коламбия прославился на весь мир благодаря своим ярким стеганным сумкам-подушкам.

Пост с новым маникюром Мэй выставила недавно у себя на странице в инстаграме. Читатели считают, что таким поступком она решила поддержать молодого дизайнера и рассказать о своей новой покупке – сумке Marshall Columbia. Однако долго с таким маникюром девушка ходить не сможет, ведь он довольно непрактичный в быту.

Автор: Соломия Борух