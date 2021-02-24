Новий колір та стрижка: Кара Делевінь зустріне весну в іншому образі

Британська модель та акторка Кара Делевінь полюбляє експерименти з волоссям. Спочатку зірка відростила довгі локони, потім зробила елегантне боб-каре, а згодом з’явилася на публіці з модною стрижкою піксі. Перед початком весни 2021 Кара вирішила знову змінити не лише стрижку, але й колір волосся.

На своїй інстаграм-сторінці Кара Делевінь поділилася з підписниками, яких у неї більше 43 мільйонів, ефектним знімком. На фото модель продемонструвала останні зміни своєї зачіски та яскравий трендовий макіяж.

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Кара Делевінь оновила стрижку і колір волосся

28-річна популярна модель здивувала шанувальників зміною іміджу. Вона зробила нейтральний варіант сміливої стрижки шег, а також відмовилася від радикальних б’юті-експериментів із довжиною і текстурою волосся. Натомість Кара Делевінь вибрала легку багатошаровість.

Зокрема Кара більше не білявка. Вона пофарбувала волосся у темно-русявий відтінок, а саме: попелясто-коричневий. Раніше hair-стилісти неодноразово називали такий природний відтінок шевелюри з карамельними відблисками одним з наймодніших б’юті-тенденцій сезону весна-літо 2021.

До своєї публікації Кара Делевінь додала: "Білявкам веселіше, але ось брюнеткам…". Також відома красуня доповнила нову зачіску яскравим оригінальним макіяжем для селфі. Вона намалювала на нижніх повіках ЛГБТ-прапорці.

Реакція шанувальників