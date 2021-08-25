Нюдові губи і рум'янець: модель Тейлор Хілл показала, як зробити макіяж на кожен день

25-річна модель, яка була "ангелом" Victoria's Secret з 2015 року, Тейлор Хілл активно веде свою сторінку в інстаграмі, де у неї майже 19 мільйонів підписників. Відома красуня часто ділиться красивими і стильними б'юті-образами. Цього разу вона опублікувала туторіал, як зробити красивий і простий повсякденний макіяж.

За допомогою декоративної косметики і б'юті-трюків можна вдало підкреслити красу свого обличчя. Мейк-ап від Тейлор Хілл зможе повторити кожна дівчина і щодня насолоджуватися своїм відображенням у дзеркалі.

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Повсякденний макіяж від Тейлор Хілл

Для створення макіяжу на кожен день популярна модель використовує базові косметичні продукти. Насамперед вона вирівняла тон обличчя за допомогою BB-крему від L'Oreal, який розподілила по шкірі подушечками пальців.

Темні кола під очима Тейлор маскує твердим консилером б'юті-бренда NYX. Потім вона наносить на яблучка щік і кінчик носа рум'яна від NARS Cosmetics. Красуня використовує легкий рожевий відтінок, аби надати обличчю ефекту свіжості та здорового вигляду.

Макіяж губ Тейлор Хілл робить нюдовою помадою косметичного бренда Селени Гомес Rare Beauty. Згодом дівчина переходить до оформлення брів, використовуючи олівець, гель для фіксації та щіточку, аби зачесати волосини вгору. Виразність погляду моделі забезпечує туш для вій Sky High Mascara від Maybelline.

В описі до відео із б'юті-уроком, яке зібрало 372 тисячі вподобань і майже 1500 коментарів, Тейлор Хілл написала: "Я вирішила сьогодні нанести макіяж, і Тейт захотіла привітатися". Тейт – це собака, домашній улюбленець інфлуенсерки.

Реакція шанувальників

Гейлі Бібер залишила у коментарях емоджі у вигляді сердечок;

"Чому ти наймиліша, ніж коли-небудь", – прокоментувала американська супермодель Лілі Олдрідж;

"Любов"", – написала зіркова візажистка Ліза Елдрідж;

"Вау";

"Rare Beauty – це справді вогонь";

"Дякую, Тейлор, що завжди ділишся любов'ю і позитивними емоціями";

"Незрівнянна краса".



Ідея для повсякденного макіяжу від Тейлор Хілл / Фото з інстаграму моделі

Раніше відома англійська візажистка Ліза Елдрідж, яка працювала з Кеті Перрі, Еммою Вотсон, Камерон Діас, Тейлор Хілл та багатьма іншими знаменитостями, дала 10 порад, які допоможуть створити макіяж як у супермоделей.