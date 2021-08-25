Нюдовые губы и румянец: модель Тейлор Хилл показала, как сделать макияж на каждый день

25-летняя модель, которая была "ангелом" Victoria's Secret с 2015 года, Тейлор Хилл активно ведет свою страницу в инстаграме, где у нее почти 19 миллионов подписчиков. Известная красавица часто делится красивыми и стильными бьюти-образами. На этот раз она опубликовала туториал, как сделать красивый и простой повседневный макияж.

С помощью декоративной косметики и бьюти-трюков можно удачно подчеркнуть красоту своего лица. Мейк-ап от Тейлор Хилл сможет повторить каждая девушка и ежедневно наслаждаться своим отражением в зеркале.

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Повседневный макияж от Тейлор Хилл

Для создания макияжа на каждый день популярная модель использует базовые косметические продукты. Первым делом она выровняла тон лица с помощью BB-крема от L'Oreal, который распределила по коже подушечками пальцев.

Темные круги под глазами Тейлор маскирует твердым консилером бьюти-бренда NYX. Затем она наносит на яблочки щек и кончик носа румяна от NARS Cosmetics. Красавица имеет легкий розовый оттенок, чтобы придать лицу эффект свежести и здорового вида.

Макияж губ Тейлор Хилл делает нюдовой помадой косметического бренда Селены Гомес Rare Beauty. Со временем девушка переходит к оформлению бровей, используя карандаш, гель для фиксации и щеточку, чтобы зачесать волосы вверх. Выразительность взгляда модели обеспечивает тушь для ресниц Sky High Mascara от Maybelline.

В описании к видео с бьюти-уроком, который собрал 372 тысячи предпочтений и почти 1500 комментариев, Тейлор Хилл написала: "Я решила сегодня нанести макияж, и Тейт захотела поздороваться". Тейт – это собака, домашний любимец инфлюенсера.

Реакция поклонников

Хейли Бибер оставила в комментариях эмоджи в виде сердечек;

"Почему ты милее, чем когда-либо", – прокомментировала американская супермодель Лили Олдридж;

"Любовь", – написала звездная визажистка Лиза Элдридж;

"Вау";

"Rare Beauty – это действительно огонь";

"Спасибо, Тейлор, что всегда делишься любовью и положительными эмоциями";

"Несравненная красота".

Идея для повседневного макияжа от Тейлор Хилл / Фото из инстаграма модели

Ранее известная английская визажист Лиза Элдридж, которая работала с Кэти Перри, Эммой Уотсон, Камерон Диас, Тейлор Хилл и многими другими знаменитостями, дала 10 советов, которые помогут создать макияж как у супермоделей.