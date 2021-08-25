Нюдовые губы и румянец: модель Тейлор Хилл показала, как сделать макияж на каждый день
Источник:24 канал
25-летняя модель, которая была "ангелом" Victoria's Secret с 2015 года, Тейлор Хилл активно ведет свою страницу в инстаграме, где у нее почти 19 миллионов подписчиков. Известная красавица часто делится красивыми и стильными бьюти-образами. На этот раз она опубликовала туториал, как сделать красивый и простой повседневный макияж.
С помощью декоративной косметики и бьюти-трюков можно удачно подчеркнуть красоту своего лица. Мейк-ап от Тейлор Хилл сможет повторить каждая девушка и ежедневно наслаждаться своим отражением в зеркале.
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Повседневный макияж от Тейлор Хилл
Для создания макияжа на каждый день популярная модель использует базовые косметические продукты. Первым делом она выровняла тон лица с помощью BB-крема от L'Oreal, который распределила по коже подушечками пальцев.
Темные круги под глазами Тейлор маскирует твердым консилером бьюти-бренда NYX. Затем она наносит на яблочки щек и кончик носа румяна от NARS Cosmetics. Красавица имеет легкий розовый оттенок, чтобы придать лицу эффект свежести и здорового вида.
Макияж губ Тейлор Хилл делает нюдовой помадой косметического бренда Селены Гомес Rare Beauty. Со временем девушка переходит к оформлению бровей, используя карандаш, гель для фиксации и щеточку, чтобы зачесать волосы вверх. Выразительность взгляда модели обеспечивает тушь для ресниц Sky High Mascara от Maybelline.
В описании к видео с бьюти-уроком, который собрал 372 тысячи предпочтений и почти 1500 комментариев, Тейлор Хилл написала: "Я решила сегодня нанести макияж, и Тейт захотела поздороваться". Тейт – это собака, домашний любимец инфлюенсера.
Реакция поклонников
- Хейли Бибер оставила в комментариях эмоджи в виде сердечек;
- "Почему ты милее, чем когда-либо", – прокомментировала американская супермодель Лили Олдридж;
- "Любовь", – написала звездная визажистка Лиза Элдридж;
- "Вау";
- "Rare Beauty – это действительно огонь";
- "Спасибо, Тейлор, что всегда делишься любовью и положительными эмоциями";
- "Несравненная красота".
Идея для повседневного макияжа от Тейлор Хилл / Фото из инстаграма модели
Ранее известная английская визажист Лиза Элдридж, которая работала с Кэти Перри, Эммой Уотсон, Камерон Диас, Тейлор Хилл и многими другими знаменитостями, дала 10 советов, которые помогут создать макияж как у супермоделей.
- Ежедневно беспокойтесь о коже с помощью SPF-крема с защитой 50.
- Праймером скрывайте недостатки на лице, продлевайте жизнь макияжу и уменьшайте видимость пор.
- В оформлении бровей следуйте тренду на натуральность – придавайте лишь легкий тон.
- Тонким слоем тонального крема выравнивайте тон кожи и маскируйте мелкие недостатки, а не пытайтесь скрыть пигментные пятна или акне.
- Карандаш для ресниц-must have в косметичке.
- Не используйте подводку. Зато можно подобрать тени в близком тоне к цвету туши, а во внешнем уголке глаза сделать более светлый акцент.
- Красьте ресницы максимально близко к корням, задерживайте щеточку, массируя веко, а не собирайте продукт на кончиках.
- Обладательницам маленького разреза глаз не следует перегружать взгляд толстой линией подводки.
- Чтобы зрительно увеличить губы, нанесите тонкий слой помады на губы и стереть, оставив лишь легкий оттенок. Затем контур губ обведите карандашом более темного тона, легко соединяя с карандашом с помощью линий до середины губы.
- В макияже можно сделать акцент яркой помадой, а на ресницы достаточно нанести тушь.