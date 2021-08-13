Тейлор Хілл надихає на б'юті-зміни. Дівчина опублікувала в інстаграмі світлину з новим кольором волосся.

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Тейлор Хілл змінила колір волосся

Раніше Тейлор Хілл здивувала шанувальників подовженим багатошаровим стилем бобу на червоній доріжці з нагоди Каннського кінофестивалю. Тепер її нова інтерпретація стрижки має коротший і "рваний" вигляд. Такий варіант зачіски є літнім і пляжним.

Як раніше виглядала Тейлор Хілл

Зокрема, модель змінила колір волосся. Вона надала своїм локонам блискучого карамельного і медового відтінку. Передні пасма, які красиво обрамляють обличчя, колорист зірки зробив більш світлими.

Над новим іміджем Тейлор працював hair-стиліст та власник салону краси Amavi у Західному Голлівуді Ентоні Голгін. Майстер спеціалізується на створенні каліфорнійських хвиль для дівчат та пасм з ефектом поцілунку сонця.

Реакція шанувальників

"Люблю тебе білявкою";

"Вайб";

"Виглядаєш, як Логан Рей Хілл";

"Дуже мило";

"Красива";

"Сяєш";

"Білявий виглядає круто на тобі".

Світлина в інстаграмі, на якій Тейлор Хілл позує з новим кольором волосся і вдосконаленою стрижкою боб", зібрала понад 490 тисяч вподобань та 1400 коментарів.