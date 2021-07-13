Исполнительница сделала неожиданный "апгрейд" своей внешности, увеличив губы. Руслана Лыжичко обратилась к украинскому специалисту, пациентами которого являются селебрити – от политиков до артистов.

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Руслана Лыжичко увеличила губы

В свои 48 лет Руслана эко-френдли, она смело показывает свое лицо без макияжа, не закрашивает седые корни и редко пользуется сценическим гримом. Однако она захотела увеличить себе губы. Певица посетила одну из клиник, где пластический хирург вколол ей не больше 0,5 миллилитров филлера украинского бренда. Именно в этом врач заверил журналистов программы. Он добавил: "Объем минимален. Форму мы просто подчеркнули, ее губы. Просто сделали ее более свежей в этой области и все".

Я измучена и я понимаю, что мое лицо нуждается в регенерации,

– так прокомментировала свою инъекцию красоты Руслана Лыжичко.

Хирург, который уколол гиалуроновую кислоту в губы артистки, пояснил, что в желании Русланы увеличить губы нет ничего противоречивого ее убеждениям. Ведь он не изменил кардинально внешность звезды.

После процедуры у Русланы некоторое время держался отек, но потом сошел. Певица осталась довольной результатом. Она подытожила: "Видите красоту и не видите коррекции".



Процесс увеличения губ инъекционным методом / Фото из инстаграма Русланы



Как украинской певице кололи губы / Фото из инстаграма Русланы



Результат после процедуры / Скриншот программы "Викриття" с ютуба​