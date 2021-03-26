Очищення і зволоження недостатньо: весняні ритуали краси українських акторок

Українським акторкам вдається завжди мати чудовий вигляд завдяки правильній б’юті-рутині. Оскільки навесні змінюється природа, то варто корегувати й догляд за собою. У відомих красунь є власні ритуали краси, які вони відновлюють вже не першу весну. Багато з них зазначають, що у цей період лише очищення і зволоження – мало для того, щоб мати ідеальну шкіру.

Вікторія Варлей, Анасія Стасевич і Ольга Сторожук – зірки українського кіно. Жінки поділилися стандартними ритуалами зі свого догляду навесні.

Читайте також: Пілінг навесні: чи можна його робити та які є протипоказання

Весняні ритуали краси українських акторок

Вікторія Варлей

Зірці серіалу "СуперКопи" 36 років, тому вона наголошує, що для її шкіри просто очищення і зволоження недостатньо. Після 35 шкірі властиво втрачати пружність, а на обличчі з'являються перші ознаки старіння і воно тьмяніє. Ці процеси Вікторії вдалося сповільнити. Насамперед вона відмовилася від алкоголю і куріння, і щодня почала випивати 2 літри води на день. Також акторка проходить курс біоревіталізації щовесни. Зокрема, вона не нехтує домашнім доглядом: використовує масажер для обличчя разом зі зволожувальною маскою у будь-яку пору року, а навесні ще включає у свою ранкову б'юті-рутину сироватку з вітаміном C. "Я використовую крем для обличчя з SPF цілий рік. Він прекрасний також як база під макіяж. Взагалі вважаю, що всі праймери – це маркетинговий хід, і його можна замінити хорошим зволожувальним кремом", – додає Вікторія Варлей.

Щоденний догляд Вікторії включає такі етапи: очищення, тонізація, нанесення сироватки, зволоження та живлення. Зокрема, вона не може заснути, якщо не змиє залишки макіяжу.

Аби зберігати своє тіло в ідеальній формі, українська акторка стретчинг і йогу. Також їй допомагає медитація та книга перед сном, щоб зранку не прокидатися у поганому настрої.

Анісія Стасевич

Акторка робить сет вправ для обличчя, щоб вирівняти мімічні зморшки. Також вона користується засобами для вмивання і кремами, іноді масками. Цікаво, що жінка не використовує декоративну косметику, а створює макіяж лише за настроєм або для гри в театрі. Анісія також намагається урізноманітнювати свій раціон, уникає джанкфуд, але іноді дозволяє собі з'їсти щось не дуже корисне. Вона вважає: "Надмірні обмеження і дієти можуть призводити до стресів. Але міри в споживанні їжі варто дотримуватися. Повинен бути баланс".

Щоб бути у формі, Анісія обирає хатха-йогу. Вона тренується 3 – 4 рази на тиждень, адже йога, на її думку, є комплексною і поєднує спорт та ментальні вправи.



Ритиали краси акторок / Фото з фейсбуку Анісії Стасевич

Ольга Сторожук

Навесні красуня намагається не забувати про вітаміни та підтримування водного балансу. Вона вірить, що стан шкіри безпосередньо залежить від здоров'я. Тому Ольга п'є курс вітамінів для шкіри, волосся і нігтів, а також їсть якомога більше продуктів, які не пройшли теплову обробку: фрукти, овочі, горіхи. А перші весняні промінчики сонця акторка зустрічає зі сонцезахисним кремом та інтенсивнішим зволоженням.

Ольга Сторожук переконана, що від занять спортом потрібно отримувати задоволення.

Змушуючи себе бігати і ненавидячи цю справу, ніколи не досягнеш хороших результатів. Тому закликаю полюбити себе і дати своєму тілу кардіо навантаження, яке йому подобається. Для мене – це тривалі прогулянки на свіжому повітрі, ролики і сквош! Я обожнюю це робити і бачу, як ця активність допомагає залишатися в гарній фізичній формі,

– розповідає акторка.