В индустрии красоты все более популярным становится термин "инстаграмный макияж" - это одна из главных тенденций последней бьюти-декады. Особенностью такого мейк-апа является использование бежевых оттенков, которые будут добавлять лицу роскошный вид на фото в инстаграме.

В соцсетях считают, что инста-макияж начали такие известные инфлюенсерки, как Ким Кардашян. В частности, мейк-ап в бежевых оттенках популяризирует визажистка Худа Каттан, которая сначала делилась с подписчиками собственными бьюти-образами, а затем создала собственный косметический бренд Huda Beauty, который стал успешным на рынке красоты.

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Что нужно знать об инстаграмном макияже

Инста-макияж отличается от других благодаря своей преувеличенной, почти идеальной гротескности. А именно: безупречные выведенные линии с незаметными переходами от одного оттенка к другому, выразительный контуринг, бархатные и матовые текстуры, а также целое искусство оформления бровей.

Отдельной историей является инста-макияж губ, ведь их нужно максимально увеличить с помощью декоративной косметики. Для этого визажисты используют телесную помаду и карандаш в тон, которым уверенно выходят за контур.

Такой бьюти-лайфхак длительное время помогал Кайли Дженнер водить многих ее подписчиков за нос: звезда уверяла, что именно благодаря косметике ей удается создать пухлые губы, а не с помощью филлеров с гиалуроновой кислотой.

Поклонницы более натурального макияжа обычно иронизируют над инстаграмными бьюти-образами. Однако многие стремятся самовыражаться таким образом. Поэтому, если им для этого нужен роскошный монохромный бежевый макияж, то почему бы и нет.