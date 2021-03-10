Укороченный боб-каре – трендовая стрижки сезона весна-лето 2021. Классический боб в дальнейшем остается популярным, но актуальность его укороченной разновидности служит прекрасной возможностью для женщин постоянно экспериментировать со своими волосами и стильно обновить имидж.

Hair-стилисты убеждены, что укороченный боб не требует особого ухода, но от этого не теряет своего эффектного вида. Однако определенные особенности у этой стрижки есть.

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Укороченный боб – главная прическа сезона весна-лето 2021

Укороченный вариант боб-каре подойдет для тех, кто уже успел попробовать классическую версию прически и хочет еще более короткое волосы. Люк Гершесон, соучредитель Hershesons, отмечает: "Длина – главный отличительный признак little bob. Он подчеркивает линию подбородка, а сам в то же время имеет миниатюрный и нескучный вид". Благодаря укороченному бобу можно избавиться от лишней длины локонов, но сохранить женственность и кокетство в своем стиле. В частности, little bob считают идеальной стрижкой для теплого времени года.

Люк Гершесон также предостерегает, что укороченное боб-каре не к лицу всем типам лица, поэтому перед стрижкой стоит проконсультироваться с hair-экспертом. Также Люк отмечает, что little bob понравится кудрявым девушкам. На создание такой стрижки могут вдохновить винтажные снимки из 1990-х актрисы Вайноны Райдер и фотографии в інстаграмі модели Тейлор Лашае, которую подписчики через модную прическу часто сравнивают с Амели.

Ухаживать за этой прической совершенно не сложно. Она не нуждается в идеальных линиях, наоборот, естественная текстура и несовершенная укладка делают ее такой соблазнительной,

– добавляет Люк Гершесон.

Также эксперт рекомендует для укладки непослушных волос высушивать их феном и использовать водный спрей или аэрозоль, если есть такая необходимость. Эффективнее обуздать излишне пушистые или вьющиеся кудри можно с помощью крема для укладки волос. Преимуществом короткого боба является то, что он должен иметь естественный и не совсем совершенный вид. После такой стрижки пряди будут отрастать равномерно, образуя не менее привлекательную прическу.