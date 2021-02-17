Оголена та зі золотими губами: Ірина Шейк знялася у б’юті-рекламі

35-річна супермодель і актриса Ірина Шейк знялася у рекламі власного косметичного продукту – маски для губ. Зірка позувала на камеру повністю оголеною, зробивши акцент на золотих губах.

Для анонсу випуску золотої маски для губ Ірина Шейк знялася у б’юті-рекламі. Відео зірка опублікувалася на своїй інстаграм сторінці.

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Маска для губ від Ірини Шейк

Золоту маску для губ 24k Pure Gold Lip Treatment супермодель Ірина Шейк розробляла разом зі зірковим косметологом Мімі Лузон. У рекламному ролику для презентації косметичного продукту Ірина з’явилася повністю оголеною. Вона поділилася результатом зйомок зі своїми підписниками в інстаграмі, яких у неї майже 15 мільйонів.

Нарешті-то рада поділитися з вами новою маскою для губ 24k Pure Gold Lip Treatment, яку я зробила з Мімі Лузон,

– написала у публікації модель.

Також у соцмережах були представлені кадри з нової рекламної фотосесії. На них можна побачити Ірину Шейк без одягу з природним макіяжем очей, акуратно оформленими бровами та з маскою на губах золотого кольору.

Маска 24k Pure Gold Lip Treatment призначена для зволоження губ, у її склад навіть додали 24-каратне золото. На офіційному сайті марки зазначено, що маска коштує 129 доларів.

Що відомо про Ірину Шейк