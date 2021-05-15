Кокетливі вії та око можна поєднувати з яскравими відтінками червоного чи ніжним бежевим покриттям на нігтях. Якщо ви захочете повторити трендовий манікюр, то у нагоді стануть ефектні та стильні ідеї.

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