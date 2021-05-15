Кокетливые ресницы и глаза можно сочетать с яркими оттенками красного или нежным бежевым покрытием на ногтях. Если вы захотите повторить трендовый маникюр, то пригодятся эффектные и стильные идеи.

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Оригинальный маникюрный тренд 2021 – eye see you

Микс различных принтов в морских тонах

Комбинация глаз в цветах

Маникюр в минималистическом стиле

Глаза на ногтях в различном виде

Блестящий взгляд

Красочный трендовый нейл-дизайн

Черно-белая классика

Изысканная палитра цветов в маникюре

Глаза, которые следят за всем: яркий нейл-арт

Взрыв эффектных цветов

 