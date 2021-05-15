Кокетливые ресницы и глаза можно сочетать с яркими оттенками красного или нежным бежевым покрытием на ногтях. Если вы захотите повторить трендовый маникюр, то пригодятся эффектные и стильные идеи.
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Оригинальный маникюрный тренд 2021 – eye see you
Микс различных принтов в морских тонах
Комбинация глаз в цветах
Маникюр в минималистическом стиле
Глаза на ногтях в различном виде
Блестящий взгляд
Красочный трендовый нейл-дизайн
Черно-белая классика
Изысканная палитра цветов в маникюре
Глаза, которые следят за всем: яркий нейл-арт
Взрыв эффектных цветов