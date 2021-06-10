Олія чорного кмину: користь для жіночої краси і здоров’я

Олію чорного кмину ще називають "цілющою силою Сходу". Отримують корисну рідину з насіння рослини nigella sativa методом холодного відтискання. Олія кмину може бути корисною не лише для здоров’я, але й для краси, якщо її правильно використовувати.

Завдяки безпечному способу відтискання олія чорного кмину зберігає всі корисні властивості і багатий мікроелементний склад. Продукт допомагає позбутися від багатьох проблем зі шкірою

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Користь олії чорного кмину для жіночої краси і здоров’я

Олію чорного кмину відносять до найдорожчих олій у світі. Рідина містить у своєму складі вітаміни A, В1, В2, В6, В9, E, а також калій, магній, кальцій, фосфор, цинк, залізо, марганець, флавоноїди, ефірні олії, незамінні амінокислоти, всі омега-кислоти, лінолеву, олеїнову, пальмітинову, ейкозенову, стеаринову кислоти.

Олія чорного кмину допомагає шкірі стати більш пружною, чистою, зволоженою, а також вирівнює колір обличчя.

Згадана олія чудово впливає на кісткову систему. Її часто призначають після переломів для швидкого відновлення.

Олію чорного кмину вживають у випадку сильних болів під час менструації та ПМС. Зокрема, рідина збалансовує гормональне тло після операцій і пологів.



Олія чорного кмину для вашої краси / Фото Unsplash

Допомагає вилікувати акне, екзему, дерматит, сонячні опіки і навіть гіперпігментацію.

Нормалізує обмін речовин в організмі, є корисною для боротьби з ожирінням.

Ще олія чорного кмину володіє потужними антибактеріальними і протизапальними властивостями.

Фахівці рекомендують дорослим пити олію чорного кмину по 1 чайній ложці 2 рази на день. Перед вживанням варто проконсультуватися з лікарем.