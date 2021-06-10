На багатьох форумах та у соцмережах можна зустріти активні обговорювання користі й шкоди дитячої косметики для зрілої шкіри. Дерматологиня і креативна директорка Promakeup laboratory, Світлана Ковальова каже, що часто в її клієнток базовими продуктами для догляду і вмивання є дитячі крем і мило.

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Світлана розповідає про типову ситуацію: "Вони читають прекрасні відгуки на дитячий крем на форумах для мам – і починають користуватися самі. А, коли бачать подив в очах лікаря, закривають тему зі словами "це рідкість, просто іншого крему під рукою не було" й таке інше".

Чи можна дорослим користуватися дитячою косметикою

В індустрії краси не провели точних досліджень, які б показували, скільки жінок купують дитячу косметику саме для себе. Проте високотехнологічний бренд Filorga раптом випустив універсальний крем для дорослих і дітей старших від 3 років, і вже декілька років продукт користується популярністю. Також серед багатьох аптечних брендів можна побачити засоби "для всієї сім’ї". Це свідчить про те, що маркетологи знають, що деякі жінки вірять у теорію: "якщо безпечно для дітей, то добре і для мене".

Важливо знати, що слово "дитяча" в описі до косметики гарантує її безпечність для хлопчиків і дівчат до 14 років. Б’юті-засоби для немовлят інколи мають інші позначки, бо вимоги до них найбільш високі. Звісно, в дитячій косметиці немає агресивних кислот, спирту, великої кількості консервантів, фарбників, абразивних частин, а зазвичай заспокоювальні і протизапальні компоненти – це перевірені ромашка, череда і календула.

Головна відмінність дитячої шкіри від дорослої у тому, що вона природним чином чудово регенерується без допомоги косметичних засобів. Адже дерма дитини не має ще захисної мантії і володіє дуже високою проникливістю. Для прикладу: епідерміс новонародженого на 30 відсотків тонший від вашого, а ще у дитини до 5 років не працюють сальні залози. Тому дитячий крем повинен створити на дитячій шкірі цю захисну плівку. Такий косметичний продукт містить велику кількість олій і, можливо, ланолін. На дитячій шкірі жирний крем запобігає втраті вологи, а у підлітків і дорослих він може закупорювати пори і згодом подразнювати обличчя.

Наскільки дитячий крем безпечний для дорослих

Дитячий крем може виконувати лише захисну і живильну функцію, але антиейдж-ефектом він не володіє. Саме тому у згаданому засобі ви не знайдете жодного активного компонента: ніяких стимуляторів роботи фібробластів, ні міорелаксантів, ні хімічних, ензимних чи механічних ексфоліантів, ні інгредієнтів, які нормалізують вироблення себуму.

Інтерес до дитячого крему в дорослих з’явився ще з часів СРСР. Адже там "все робили за державними стандартами". Тобто до дитячої косметики вимоги були найбільш суворими. Також вплинуло й те, що доглядова косметика була у дефіциті.

У шкірі дорослої людини сповільнюються механізми регенерації, і у боротьбі з цим процесом дитяча косметика не принесе користі,

– додає Світлана Ковальова.

Додамо, що інколи дитячий або універсальний крем "для сім’ї" під рукою повинен бути. Він може стати у нагоді під час ситуації SOS. Наприклад, засіб з оксидом цинку врятує обвітрену шкіру на морозі, а насичений оліями крем потурбується про загрубілу шкіру рук після дачної роботи на городі або в поході. Особливо корисним для дорослої шкіри дитячий засіб для догляду буде в момент перельоту, коли повітря пересушене, а захисний крем зможе запобігти втраті вологи.