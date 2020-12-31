Ваш новорічний образ не буде повноціннім без макіяжу. Якщо до святкової вечірки залишається обмаль часу, а ви не знаєте, як фарбуватиметеся, то пропонуємо вам декілька стильних і простих ідей мейк-апу на Новий рік із використанням блискіток та гліттеру.