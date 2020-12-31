Останні приготування: прості і стильні ідеї для макіяжу на Новий рік 2021
Ваш новорічний образ не буде повноціннім без макіяжу. Якщо до святкової вечірки залишається обмаль часу, а ви не знаєте, як фарбуватиметеся, то пропонуємо вам декілька стильних і простих ідей мейк-апу на Новий рік із використанням блискіток та гліттеру.
У новорічну ніч кожна жінка повинна мати неперевершений вигляд. Тому важливо, аби у вас був ідеальний макіяж. ТСН поділився красивими б’юті-ідеями.
До теми: Як зробити новорічний макіяж швидко: покрокова інструкція
Новорічний макіяж
Рожевий smoky eyes
Модний монохромний макіяж
Мейк-ап у стилі "сяйва багато не буває"
Ніжний та ефектний водночас
Святковий макіяж, який легко повторити самостійно
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