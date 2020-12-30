Як зробити новорічний макіяж швидко: покрокова інструкція
Окрім інших приготувань до новорічної вечірки, варто подбати про власний б’юті-образ. Якщо у вас залишилося обмаль часу для створення макіяжу, то скористайтеся корисною покроковою інструкцією, у якій візажистка детально пояснила, як зробити красивий мейк-ап швидко.
Спеціалістка простору краси PMP Organic Beauty та візажистка Інеса Хижун розповіла і показала, як зробити новорічний макіяж стильно і всього за 5 хвилин, коли гості вже на майже на порозі, повідомляє Harper's Bazaar.
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Як швидко зробити красивий новорічний макіяж
- Почніть із нанесення консилера на шкіру в центрі обличчя. Скористайтеся пензлем, б’юті-блендером або пальцями, щоб рівномірно розтягнути продукт до периферії.
- За допомогою бронзера зробіть мінімальну корекцію обличчя, використовуючи пензель середнього розміру. Важливо, аби бронзер не був надто темного відтінку. Починайте пензлем наносити продукт на обличчя рухом, який нагадує літеру S: розтушуйте бронзер над бровами, потім рухайтеся до скроні, по вилиці, а потім до вуха і вниз до підборіддя.
- Наступним кроком буде макіяж очей. Для його створення нанесіть гліттер на внутрішню частину повіки або розтушуйте продукт на рухомій повіці.
- Аби вії мали ефектний вигляд, а погляд був виразним, нанесіть кілька шарів туші. Цією ж щіточкою можна зачесати брови. Таким чином вони не матимуть перенасиченого вигляду, але залишки туші зафіксують маленькі волосини.
- Мейк-ап матиме особливий святковий вигляд, якщо доповнити його червоними губами, а також нанесіть трішки помади на подушечку пальця, а потім створіть на щоках природний рум’янець.
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