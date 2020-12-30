Окрім інших приготувань до новорічної вечірки, варто подбати про власний б’юті-образ. Якщо у вас залишилося обмаль часу для створення макіяжу, то скористайтеся корисною покроковою інструкцією, у якій візажистка детально пояснила, як зробити красивий мейк-ап швидко.