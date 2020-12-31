Ваш новогодний образ не будет полноценным без макияжа. Если до праздничной вечеринки остается мало времени, а вы не знаете, как будете краситься, то предлагаем вам несколько стильных и простых идей мейк-апа на Новый год с использованием блесток и глиттера.