Последние приготовления: простые и стильные идеи для макияжа на Новый год 2021
Ваш новогодний образ не будет полноценным без макияжа. Если до праздничной вечеринки остается мало времени, а вы не знаете, как будете краситься, то предлагаем вам несколько стильных и простых идей мейк-апа на Новый год с использованием блесток и глиттера.
В новогоднюю ночь каждая женщина должна иметь непревзойденный вид. Поэтому важно, чтобы у вас был идеальный макияж. ТСН поделился красивыми бьюти-идеями.
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Новогодний макияж
Розовый smoky eyes
Модный монохромный макияж
Мейк-ап в стиле "сияния много не бывает"
Нежный и эффектный одновременно
Праздничный макияж, который легко повторить самостоятельно
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