Важливо додати, що головним фактором розкішного образу є не лише забарвлення, але й стан локонів. Тому не забувайте правильно і регулярно доглядати за волоссям.

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Відтінки волосся, які роблять образ дорогим

Платиновий "блонд"

Розкішний колір волосся, який забезпечить багато компліментів від оточуючих. Проте, щоб зберегти бажаний відтінок, доведеться ретельно доглядати за ним. В іншому випадку може з'явитися жовтизна. Зокрема, якщо ви висвітлюєте темні пасма, то робіть це лише з допомогою професіонала та в декілька етапів. Лише тоді можна отримати справді "дорогий" результат.



Модне фарбування / Фото з інстаграму Селени Гомес

Молочний шоколад

Тенденція на натуральні відтінки шевелюри також має розкішний ефект. Перевага молочного шоколаду в тому, що він є універсальним, гармонійно поєднується зі всіма типами зовнішності, надає волоссю сяйливого і текстурованого вигляду.



Як вибрати дорогий колір для волосся / Фото з інстаграму Ханга Ванго

Чорний шоколад

Якщо вам до вподоби образ запальної брюнетки, то такий колір волосся буде ідеальним вибором. Локони відтінку чорного шоколаду виглядають вишукано і благородно. Проте чорне волосся візуально додає жінкам зайвого віку. Тому такий колір більше підійде жінкам кольоротипу "зима" – світла шкіра, русяве або темне волосся, сірі, блакитні чи карі очі.



Ефектний б'юті-акцент / Фото з інстаграму Ханга Ванго

Сонячний "блонд"

Білявки – це дівчата, які зачаровують з першого погляду. Теплий "блонд" є особливо ніжним і натуральним відтінком для вишуканого фарбування волосся. Якщо ви прагнете зробити свій образ більш унікальним, то сміливо додавайте своїй шевелюрі карамельних, медових і золотистих ноток.



Дорогий образ зі стильним відтінком волосся / Фото з інстаграму Ханга Ванго

Холодний каштан

Холодний темний відтінок вражає своєю ефектністю та вишуканістю. За допомогою такого кольору волосся можна перетворитися на яскраву, помітну і загадкову жінку. Проте намагайтеся уникнути будь-яких рудих відблисків на пасмах. Натомість віддавайте перевагу легкому сріблястому флеру, матовому ефекту, багатим переливам каштанового кольору.



Приклад дорогого кольору волосся / Фото з інстаграму Ханга Ванго