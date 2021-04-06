Пандемія не завада: поради, як бути красивою навіть у масці

23:47

Через пандемію коронавірусу маски для індивідуального захисту стали обов’язковим атрибутом будь-якого образу. Незважаючи на те, що специфічний аксесуар закриває частину обличчя, можна виглядати привабливо і підкреслити переваги своєї краси.