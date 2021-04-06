Пандемія не завада: поради, як бути красивою навіть у масці

Через пандемію коронавірусу маски для індивідуального захисту стали обов’язковим атрибутом будь-якого образу. Незважаючи на те, що специфічний аксесуар закриває частину обличчя, можна виглядати привабливо і підкреслити переваги своєї краси.
Маска – вимушена необхідність нових умов існування. Відчувати себе впевнено і спокусливо важко, коли не видно ваших пухких губ, загостреного підборіддя і красивого носика, але можливо, якщо скористатися простими і дієвими рекомендаціями.
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Як бути красивою навіть в масці: 5 порад
- Робіть акуратну і модну зачіску. Брудне і недбало зачесане волосся разом із маскою на половині обличчя матимуть не дуже гарний вигляд. Тому виділіть трішки часу, щоб заплести колосок, зробити стильний низький пучок з плетінням чи легкі локони за допомогою випрямляча. Це забезпечить вам відчуття впевненості і привабливості.
- Доглядайте за шкірою навколо очей. У час пандемії ця ділянка стала більш вразливою, чим привертає до себе увагу. Тому слід використовувати патчі, аби позбутися від ранкових набряків, наносити спеціальний крем для тонкої і ніжної шкіри. Одним із б’юті-трендів 2021 є якісний догляд за шкірою навколо очей.
- Зробіть погляд виразнішим. Якщо помади для губ тимчасово втратили свою актуальність, то на ринку краси зріс попит на засоби для макіяжу очей. Почніть ретельніше дбати про вії і брови. Вдала корекція брів, довгі і густі вії, трендовий мейк-ап додадуть вашому погляду виразності.
- Стежте за виглядом маски. Недбала та пом’ята одноразова маска негативно вплине на ваш зовнішній вигляд. Натомість можна носити красиву маску, призначену для багаторазового використання, з цікавим принтом чи респіратор, бежевий відтінок якого буде максимально наближеним до кольору шкіри.
- Пам’ятайте, що рано чи пізно маску доведеться зняти. Це означає, що не варто забувати про догляд за шкірою обличчя. Аби не викликати сухість, подразнення і висипання на шкірі, потрібно щодня наносити на неї зволожувальні і живильні засоби, можна пройти курс пілінгів.