Мімічні зморшки, неестетичні лінії, плями після акне чи пігментація турбують чимало жінок, які мріють про здорову і сяючу шкіру. Досягти такого ефекту можна за допомогою одного доступного і бюджетного продукту – кокосової олії, якщо знати, як її правильно використовувати.

Дбати про шкіру та зберігати її красивою допомагають не лише салонні процедури та дорогі засоби. Кокосову олію варто застосовувати у косметологічних цілях навіть в домашніх умовах, адже вона володіє багатьма корисними властивостями.

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Кокосова олія: як позбутися від плям і зморшок бюджетно

Олія кокоса багата на мікроелементи, вітаміни і жирні кислоти, які необхідні шкірі, щоб залишатися здоровою. Саме ці корисні речовини сприяють спалюванню жиру, покращують роботу мозку та незамінні у косметології. Через це кокосову олію беруть за основу для масок, обгартувань і масажу обличчя. Навіть Клеопатра колись належним чином оцінювала цілющі властивості кокосової олії. У наш час продукт включають до категорії superfood.

Якщо правильно використовувати кокосову олію, то вона не закупорюватиме пори. Згідно з багатьма дослідженнями, рідина може зменшити кількість висипання, допомагає зберегти шкіру зволоженою, а також лікує рани. Зокрема, олія сприяє засвоєнню вітаміну E, який сповільнює старіння.

Рецепти краси з кокосовою олією