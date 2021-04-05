Як позбутися від зморшок і плям на шкірі: простий і бюджетний секрет
Мімічні зморшки, неестетичні лінії, плями після акне чи пігментація турбують чимало жінок, які мріють про здорову і сяючу шкіру. Досягти такого ефекту можна за допомогою одного доступного і бюджетного продукту – кокосової олії, якщо знати, як її правильно використовувати.
Джерело:Harper's Bazaar
Дбати про шкіру та зберігати її красивою допомагають не лише салонні процедури та дорогі засоби. Кокосову олію варто застосовувати у косметологічних цілях навіть в домашніх умовах, адже вона володіє багатьма корисними властивостями.
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Кокосова олія: як позбутися від плям і зморшок бюджетно
Олія кокоса багата на мікроелементи, вітаміни і жирні кислоти, які необхідні шкірі, щоб залишатися здоровою. Саме ці корисні речовини сприяють спалюванню жиру, покращують роботу мозку та незамінні у косметології. Через це кокосову олію беруть за основу для масок, обгартувань і масажу обличчя. Навіть Клеопатра колись належним чином оцінювала цілющі властивості кокосової олії. У наш час продукт включають до категорії superfood.
Якщо правильно використовувати кокосову олію, то вона не закупорюватиме пори. Згідно з багатьма дослідженнями, рідина може зменшити кількість висипання, допомагає зберегти шкіру зволоженою, а також лікує рани. Зокрема, олія сприяє засвоєнню вітаміну E, який сповільнює старіння.
Рецепти краси з кокосовою олією
- Маска з вітаміном E. Візьміть 1 столову ложку кокосової олії та вітамін E в капсулах (10 мілілітрів). Перемішайте компоненти і наносіть їх на чисту шкіру навколо очей. Протирайте рідиною обличчя щоденно.
- З кавою. Вам знадобляться 2 столові ложки кавової гущі з олією. Змішайте все, а потім масажними рухами наносіть суміш на обличчя. Залиште маску на 10 хвилин, щоб вона очистила шкіру від усіх забруднень.
- З медом. Змішайте по 1 столовій ложці меду і сметани з 1 чайною ложкою олії кокоса. Наносіть маску на будь-який тип шкіри, якщо у вас немає алергії на окремі інгредієнти.
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