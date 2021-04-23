Пастельні тони, кролики, розписи: милі та модні ідеї для манікюру на Великдень 2021
Великдень 2021 може стати чудовою нагодою зробити новий модний манікюр. Тематичний нейл-дизайн допоможе додати вашим святам ще більше веселості, адже ви будете впевнені у бездоганному вигляді своїх рук і нігтів. Чудовими варіантами може бути манікюр у пастельних тонах, зі зображенням кроликів чи навіть у стилі "перепелине яйце".
Джерело:24 канал
Манікюр на Пасху необов'язково повинен бути з малюнками пасок чи яєць на нігтях. 2021 дивує трендами на не примітивний, а оригінальний і стильний манікюр. Скористайтеся 20 ідеями з нашої добірки, щоб доповнити свій святковий образ.
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Великодній манікюр 2021: милі та модні ідеї
Пастельний бум
Великодня ніч
Пасхальний кролик на самоті
Ніжні гілочки верби
Барвисте свято
Мінімалістичні розписи
Наймиліший пасхальний манікюр
Трендова ідея
У стилі перепелиного яйця
Красиві весняні квіточки
Сонячний весняний день на нігтях
Манікюр із нагадуванням про дитинство
Блискуче свято
Пастельний тай-дай
Неоновий розпис
Для прихильниць романтики
Писанкові візерунки
Колоритна композиція
Травневий френч
Казковий і святковий манікюр
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