Пасха 2021 может стать прекрасной возможностью сделать новый модный маникюр. Тематический нейл-дизайн поможет добавить вашим праздникам еще больше веселья, ведь вы будете уверены в безупречном виде своих рук и ногтей. Замечательными вариантами может быть маникюр в пастельных тонах, с изображением кроликов или даже в стиле "перепелиное яйцо".