Пастельные тона, кролики, росписи: милые и модные идеи для маникюра на Пасху 2021
Пасха 2021 может стать прекрасной возможностью сделать новый модный маникюр. Тематический нейл-дизайн поможет добавить вашим праздникам еще больше веселья, ведь вы будете уверены в безупречном виде своих рук и ногтей. Замечательными вариантами может быть маникюр в пастельных тонах, с изображением кроликов или даже в стиле "перепелиное яйцо".
Источник:24 канал
Маникюр на Пасху необязательно должен быть с рисунками куличей или яиц на ногтях. 2021 год удивляет трендами на не примитивный, а оригинальный и стильный маникюр. Воспользуйтесь 20 идеями из нашей подборки, чтобы дополнить свой праздничный образ.
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Пасхальный маникюр 2021: милые и модные идеи
Пастельный бум
Пасхальная ночь
Пасхальный кролик в одиночестве
Нежные веточки ивы
Красочный праздник
Минималистические росписи
Милейший пасхальный маникюр
Трендовая идея
В стиле перепелиного яйца
Красивые весенние цветочки
Солнечный весенний день на ногтях
Маникюр с напоминанием о детстве
Блестящий праздник
Пастельный тай-дай
Неоновая роспись
Для поклонниц романтики
Живописные узоры
Колоритная композиция
Майский френч
Сказочный и праздничный маникюр
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