Весенние классические розовые оттенки в маникюре в этом году заменит цвет морской пены. Нейл-эксперты проанализировали коллекции лаков для ногтей наиболее авторитетных мировых брендов, и определили самый модный оттенок в весеннем маникюре 2021.

Цвет морской пены или пастельный зеленый будет актуальным для покрытия ногтей весной. Однотонный маникюр в таком оттенке не требует дополнительного нейл-дизайна, но можно дополнить его серебристыми минималистическими стразами или мраморным артом.

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Nail-эксперты назвали самый модный цвет в весеннем маникюре

В прошлом году ведущие мастера маникюра со всего мира советовали экспериментировать с неоновыми и кислотными оттенками в весеннем нейл-дизайне. Однако весна 2021 удивила трендом на нейтральный и благородный пастельный зеленый.

Также нейл-эксперты отмечают, что мода сейчас на сдержанные оттенки зеленого.

Помните, что речь идет о морской пене, а не о цвете сочных листьев. Последние коллекции крупнейших производителей лаков показывают, что самым модным цветом весны 2021 станет оттенок морской пены. Не совсем зеленый, не совсем синий, он является тем самым цветом, который олицетворяет освежение,

– добавляют звездные мастера маникюра.

Для того, чтобы вдохновиться на создание маникюра с использованием модного цвета лака для ногтей, можете воспользоваться стильными идеями.