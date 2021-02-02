Патчі для очей в домашніх умовах: чим можна замінити трендові б’юті-наліпки

Ранок може бути добрим, якщо ви не хвилюватиметеся про темні круги та набряки під очима. Тому використання патчів стало невід’ємною частиною б’юті-рутини для багатьох жінок. Коли їх немає під рукою, то можна приготувати дієву альтернативу за допомогою простих інгредієнтів, які легко знайти вдома.

Джерело: Harper's Bazaar

Патчі під очі – це просочені корисними компонентами наліпки. Вони допомагають зволожувати відповідну ділянку обличчя, усувають набряки, додають шкірі здорового вигляду. Проте патчі можна замінити не менш дієвими засобами, які можна приготувати в домашніх умовах.

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Чим замінити патчі для очей вдома

Одним із найпростіших способів створення домашніх патчів є промочування ватного диска в корисних інгредієнтах для обличчя. Якщо ви страждаєте на набряки під очима зранку, то змішайте 2 столові ложки свіжозавареної кави з такою ж кількістю вершків. Залиште суміш для настоювання. Потім добре змочіть в ній 2 ватні диски, покладіть під очі та займайтеся своїми справами. Через 15 хвилин зніміть саморобні патчі та насолоджуйтеся привабливим виглядом свого обличчя.



Чим замінити патчі для очей / Фото з інстаграму @ulitka.56​

Для ще одного рецепту, за яким можна приготувати альтернативу патчам, вам знадобиться 1 столова ложка гелю алое вера і половина очищеного огірка. Інгредієнти слід подрібнити в блендері до утворення однорідної маси. Отриману суміш накладіть на ватні диски та притуліть їх на 10 хвилин до шкіри під очима. Аби підсилити ефект, потім можете ще нанести на це місце сироватку, наприклад, з гіалуроновою кислотою.



Чим замінити патчі / Фото з інстаграму @esteelauder

Також можна скористатися народним методом проти набряків – чайним пакетиком. Для цього потрібно заварити 2 пакетики зеленого чи чорного чаю, охолодити їх та прикладати під очі. Зокрема, патчі може замінити огірок. Наріжте овоч кільцями та залиште в морозильній камері, а потім щоранку кладіть на очі. Метод давній, але досі актуальний.